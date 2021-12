Ми для них трохи дикуваті: український режисер розповів, як до наших ставляться у США

Після великого скандалу щодо серіалу "Емілі в Парижі", в одній із серій якого українську героїню виставили вульгарною злодійкою, "Сьогодні" вирішили з'ясувати, звідки беруться такі стереотипи про українців. Невже "наші" так погано поводяться у США чи Європі?

Із цими питаннями ми звернулися до Олексія Федосова – кінопродюсера з Лос-Анжелеса.

Зазвичай в американських фільмах та серіалах іноземних героїв роблять росіянами. За словами Олексія, зараз це змінюється через збільшення кількості українських іммігрантів.

Вони (іммігранти – Ред.) тут щосили трубять "we are not f*cking russians" (Ми не чортові росіяни – Ред.). І це підходить під місцеву пропаганду, адже всі ЗМІ показують Росію як зло. Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі, – ділиться режисер.