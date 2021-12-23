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Українців виставили крадіями у другому сезоні Емілі у Парижі. Зріє скандал? (Спойлер)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 11:30
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У популярному американському серіалі з'явиться героїня із Києва. Сценаристи наділили її найпоширенішими стереотипами про українців
У серіалі "Емілі в Парижі" з'явилася героїня з України
У серіалі "Емілі в Парижі" з'явилася героїня з України / Фото: скріншот

Четверта серія нового сезону "Емілі в Парижі" у багатьох глядачів викликала обурення. Шанувальникам серіалу не сподобався образ нового персонажа – українки Петри, яка прилетіла з Києва.

Режисери зробили її надто комічною: вульгарно одягнена блондинка з клептоманією.

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Користувачі Twitter зараз активно обговорюють нову героїню. Більшість шоковані її зовнішнім виглядом та поведінкою, але ще більше глядачів здивував момент, коли вона вчила Емілі красти одяг у магазинах. Головна героїня присоромила киянку за цю звичку.

Скріншот: Twitter

Роль Петри виконала актриса-початківець Дар'я Панченко, яка раніше знімалася у французькому детективному серіалі "Астрід і Рафаелла".

Про що серіал "Емілі у Парижі"?

Емілі Купер, виконавчий директор з маркетингу в Чикаго, несподівано отримує пропозицію вирушити до Парижа замість своєї начальниці. У Франції вона починає вести Instagram-блог, де розповідає про своє нове життя.

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У героїні не все складається добре: мовний бар'єр та самотність. Тому Емілі намагається влитися у новий колектив, знайти друзів та кохання.

Крім скандальної Петри, у новому сезоні серіалу з'явиться ще кілька цікавих персонажів, про яких ми нещодавно розповідали.

Марина Григоренко
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