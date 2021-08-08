Анастасія Приходько вперше за довгий час показала свого чоловіка (фото)

Анастасія Приходько вперше за довгий час показала чоловіка / Фото: instagram.com/prykhodko_official
На відео, якими Приходько поділилася в сторіс, можна побачити Анастасію в обіймах чоловіка. Зіркова мама не стримує сліз радості, коли до них підходить 6-річний іменинник.
Раніше, до речі, її довів до сліз Слава Дьомін, а чому – ми писали тут.
Син Приходько подарував їй квіти з повітряних куль, а з лиця співачки не зникала усмішка. Дуже зворушливо)
Свято до дня народження сина Анастасія Приходько влаштувала в парку біля водойми. Туди були запрошені друзі хлопчика і аніматори, одягнені в костюми відомих персонажів анімації.
Всі його бажання ми здійснили. Губка Боб і Людина Павук прийшли, друзі всі, яких він запрошував – є. У води? У води! Вчора син залишився мегасчастлівим від свята, – написала Приходько в соцмережі.
У Анастасії Приходько троє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 року артистка повінчалася зі своїм чоловіком в церкві.
При цьому пара разом з 2013 року, а Гордій – їх спільний син. Первістка зірка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава.
Дивіться в сюжеті, як в минулому році Анастасію Приходько вигнали з Лувру:
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