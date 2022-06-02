Анатолій Анатоліч повернувся з Франції до України, і ось навіщо

Анатолій Анатоліч повернувся до України

Сім'я Анатолія Анатоліча на початку не планувала залишати Україну, але заради безпеки трьох дітей телеведучий разом із дружиною виїхали за кордон.

У Франції, де влаштувалася сім'я, Анатоліч продовжував підтримувати українців та допомагати волонтерам та бійцям, а також виходити в ефіри "Ранку з Україною". Проте довгий час за кордоном телеведучий не протримався і вирішив, що варто повернутися додому.

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Зруйновані будинки та міста ми точно відбудуємо! Коли ми тільки почали виходити в ефір "Ранку з Україною", я пообіцяв глядачам, що долучатимуся до відновлення країни, – сказав Анатолій Анатоліч.

Так, тепер телеведучий вступив у будбатальйон, який допомагає розчищати завали після воєнних дій у Київській, Сумці та Чернігівській областях. Про свої враження від нових обов'язків Анатолій пообіцяв розповідати у своїх соціальних мережах. Щоправда, через регулярні скарги рашистів сторінки провідного в Мережі були тимчасово заблоковані.

Раніше ведучий "Ранку з Україною" розповів, що його дочки бачили трупи диверсантів, коли родина виїжджала з Києва.