Анатолій Анатолич пояснив, чому він сім'єю виїхав із України за кордон

Телеведучий Антолій Анатолич не планував їхати з України, але поставив інтереси та безпеку своєї дружини та трьох дітей понад усе

Ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч з перших днів війни не планував залишати Київ та Україну. Проте обставини склалися інакше, і сім'ї ведучого довелося виїхати за кордон.

Головною причиною для від'їзду стала безпека та благополуччя трьох дітей, розповів телеведучий у Instagram.

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Перші кілька днів вони з сім'єю провели у Києві та ховалися від обстрілів у підвалі. Але коли ситуація стала розпалюватися, вони з дружиною Юлою вирішили виїхати в село під Кагарликом. Як уже розповідав ведучий, там їх прийняли дуже тепло.

Рішення виїхати до Франції прийшло після того, як дітям Анатоліча, які навчаються у французькій школі, запропонували продовжити навчання за кордоном. Проблем із виїздом за кордон у телеведучого не було, бо він є багатодітним батьком.

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Ми зважили всі "за" та "проти" і вирішили, що ми поїдемо. Нам сказали, що нам тут допоможуть максимально. Ми завантажили машини: три бабусі, троє дітей, Юла, Віка та я. Ми проїхали Молдову, Румунію, проїхали дуже складний кордон між Румунією та Угорщиною, потім ми проїхали Італію та опинилися у Франції, – розповів Анатоліч.

Зараз Анатолій Анатолич разом із трьома дітьми та дружиною перебуває у маленькому французькому місті Муан-Сарту. Житло українській сім'ї надали безкоштовно, а також запропонували допомогу з продуктами та одягом.

Діти вже пішли до школи. У школі на них теж чекали, їм там пишуть записки. Юла ридає кожен день, від цієї підтримки, від цих новин, які ми отримуємо щодня. Ми продовжуємо бути в інформаційному полі, як і були, – розповів ведучий.

Як розповів телеведучий, найближчим часом вони з сім'єю намагатимуться пристосуватися до нових умов життя. Він усіма силами намагається підтримати дружину та бабусь, яким дуже складно далася така дорога.

Зрозуміло, що всі хочуть додому і ми не розглядаємо жодних варіантів переїзду на ПМП (постійне місце проживання – Ред.). Деякий період, поки ми маємо можливість дати нашим дітям навчатися і абстрагуватися від вибухів, я вважають, необхідним для себе це зробити, – сказав Анатолій Анатолич.

Раніше ми повідомляли, що дружина Віктора Павлика із маленьким сином залишає Україну.

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