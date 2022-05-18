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Анатолій Анатоліч розповів, що його доньки бачили трупи диверсантів: це було жахливо

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 16:20
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Ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч і його дружина Юла пригадали перші дні війни, коли вони вирішили вивести своїх дітей у безпечне місце
Анатолій Анатоліч розповів, як рятувався із сім'єю на початку війни
Анатолій Анатоліч розповів, як рятувався із сім'єю на початку війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Перші кілька днів Анатолій Анатоліч з сім'єю провели вдома під Вишгородом та ховалися від обстрілів у підвалі. Коли ж ситуація ставала небезпечнішою, то ведучий з дружиною Юлою та дітьми вирішили виїхати в село під Кагарликом, де їх дуже тепло прийняли.

Телеведучий разом з дружиною в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповіли, що переломним моментом, коли стало зрозуміло, що треба їхати, став четвертий день війни, коли за парканом їхнього будинку почалася перестрілка диверсантів.

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Це було дуже жахливо. І ми не знали, куди вони біжать. У нас паркан, вони могли перестрибнути і до будинку побігти. І я пам'ятаю, що ми сіли в машину за 5 хвилин. Розуміння прийшло пізніше, коли вже стало нам відомо про те, що залишили по собі ці буряти і 64-а стрілкова бригада в Бучі та Ірпіні, – пригадала Юла перші дні війни.

Анатоліч розповів, що його старші доньки одразу зрозуміли, що насправді відбувається, адже бачили жахливу картину за вікном.

Коли ми поїхали, то дівчата бачили блокпости і навіть трупи. На Оболоні була розбита диверсійна група, автомобіль стояв у стовпі. Розбита машина, лежать трупи російських диверсантів, поруч наші військові з автоматами, – поділився ведучий каналу "Україна".

Анатолій Анатоліч із сім'єю
Анатолій Анатоліч із сім'єю

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Як пригадала дружина ведучого Юла, спочатку була якась панічна атака, тому що ніхто не знав, як поводитися.

Також, перебуваючи ще у Вишгороді, родина Анатоліча чула вибухи з Бучі, яка була поряд. Ба більше, біля їхнього будинку розбився вертоліт.

Нагадаємо, що пізніше Анатолій Анатоліч вирішив разом з трьома дітьми та дружиною виїхати до Франції. Телеведучий не планував їхати з України, але поставив інтереси та безпеку своєї сім'ї понад усе.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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