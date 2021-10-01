Андрій Губін заявив, що вмирає: Мені кожного дня важко дихати

Андрій Губін розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям / Фото: Скріншот з YouTube

Зараз точний діагноз Андрій Губін не називає, зізнаючись, що кожного дня страждає від болів і буквально "вмирає". Про своє захворювання артист говорить вже кілька років.

У новому інтерв'ю для Радіо "Комсомольська правда" артист розповів про своє "бажанні померти" і про те, як хвороба зіпсувала йому життя.

Я поступово вмираю, вже однією ногою в могилі. Але як би я ж вмираю спокійно. Тобто мені не страшно. Я тільки хочу померти швидше. Знаєте, що мені не подобається? Не те, що у мене щастя не було. А те, що його вже не буде, ось це погано, – заявив Андрій Губін.

Скріншот: YouTube

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Він також розповів про те, що йому всі "заважають спокійно жити" – артист заявив, що хтось спеціально щоранку стукає по трубі його будинку, щоб він не зміг виспатися. Крім цього сусіди постійно затівають ремонт і шумлять. Також він розповів про декілька випадків псування майна – хтось нібито порвав його кросівки і пальто, коли він був в спортзалі, а також подряпав меблі в будинку, поки він був відсутній.

Андрій також кілька разів згадав про те, що кожен день бореться з болем.

Я засинаю о 5-6 ранку, тому що мені боляче. Я прокидаюся мені боляче, приймаю душ, тому що вода знімає біль. Апетиту немає, їм мало. Намагаюся давати фізичне навантаження. Після неї я намагаюся знову поїсти, тому що без їжі в організмі сил немає. Кожен день я терплю біль, – поділився артист.

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На питання радіоведучих про те, чи не хотілося Андрію коли-небудь повернутися на сцену, артист відповів: "Я вмираю, а ви мене на сцену женете".

На що живе Андрій Губін?

Артист зізнався, що не вважає себе бідною людиною – зараз він живе на накопичення, які заробив за роки гастролей і концертів. Також йому платять за участі в різних ток-шоу, а також іноді артисту платять роялті за використання його пісень.

За словами Губіна, на лікування його діагнозу пішло 135 тисяч доларів, але в підсумку краще артисту не стало. Іноді він їде в Єгипет, де знімає будинок, але і там, як каже Андрій, йому заважають спокійно жити.

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