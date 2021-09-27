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Ларису Гузєєву госпіталізували у важкому стані – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 09:51
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Відому російську актрису і телеведучу госпіталізували в московську лікарню з підозрою на COVID-19
Ларису Гузєєву госпіталізували в Москві
Ларису Гузєєву госпіталізували в Москві / Фото: Скріншот з YouTube

За інформацією Telegram-каналу Mash, проблеми зі здоров'ям у акторки почалися ще кілька днів тому. У неї з'явився кашель і виникли проблеми з диханням.

У Лариси Андріївни знайшли запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок. Все це ускладнює її стан і збільшує ризик появи ускладнень. Зараз медики оцінюють стан акторки як важкий. Також вони чекають результатів зробленого вже ними тесту на коронавірус, – пише Mash.

Раніше відома актриса і телеведуча постила у себе в Instagram фото з Криму, де в одній з клінік на минулому тижні вона проходила детокс-процедури.

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Також в деяких росЗМІ з'явилася інформація, що причиною госпіталізації міг стати сильний стрес.

Представники російської актриси поки ніяк не коментують новину.

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Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація про госпіталізацію Михайла Боярського.

Раніше в програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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