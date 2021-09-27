Ларису Гузєєву госпіталізували у важкому стані – ЗМІ

За інформацією Telegram-каналу Mash, проблеми зі здоров'ям у акторки почалися ще кілька днів тому. У неї з'явився кашель і виникли проблеми з диханням.
У Лариси Андріївни знайшли запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок. Все це ускладнює її стан і збільшує ризик появи ускладнень. Зараз медики оцінюють стан акторки як важкий. Також вони чекають результатів зробленого вже ними тесту на коронавірус, – пише Mash.
Раніше відома актриса і телеведуча постила у себе в Instagram фото з Криму, де в одній з клінік на минулому тижні вона проходила детокс-процедури.
Також в деяких росЗМІ з'явилася інформація, що причиною госпіталізації міг стати сильний стрес.
Представники російської актриси поки ніяк не коментують новину.
Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація про госпіталізацію Михайла Боярського.
Раніше в програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19:
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