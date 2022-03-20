Андрій Хливнюк розповів, що окупанти "денацифікували" в Україні: це злочин без терміну давності!

Андрій Хливнюк закликав російських окупантів кидати зброю / Фото: instagram.com/andriihorolski

Ще у перші дні війни Андрій Хливнюк взяв до рук зброю та пішов в тероборону, аби захищати свою країну від загарбників. Тоді він закликав усіх українців знищувати окупантів, які вторглися в нашу державу.

Іде 23-й день кровопролиття. Вокаліст "Бумбоксу" продовжує обороняти батьківщину. Також він записав нове відеозвернення до окупантів. Музикант просить росіян нарешті одуматись.

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Всім привіт із Києва! Я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту "Бумбокс", а також боєць національної патрульної поліції міста Київ. Хочу вам сказати наступне: за 20 з чимось днів опору фашистській федерації, "денацифікувати" вдалося фашистській армії лише дитячі садки, житлові будинки. Захопити вдалося кілька доріг, на яких їх палять, як листя бабусі восени. Ніхто цього не забуде та не пробачить. Це треба чітко розуміти, – заявив артист.

Хливнюк закликав усіх тих російських військових, які усвідомлюють, що чинять великий злочин – кидати зброю.

Якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якщо ви якимось чином були направлені сюди вбивати та грабувати, але не хочете цього, бо розумієте, що це злочин у якого немає терміну давності – здавайтесь у полон, кидайте зброю, йдіть живими та здоровими до своїх сімей. Усім давним-давно зрозуміло, що таке "спецоперація Путіна", – додав музикант.

Радимо окупантам прислухатись до слів лідера гурту "Бумбокс" і залишити нашу країну у спокої. Їм ніколи цього злочину ніхто не пробачить!

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Нагадаємо, гурт "Антитіла" також проміняв музичні інструменти на зброю заради країни. Водночас переможець "Холостячки" Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони.

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