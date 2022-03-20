Андрей Хлывнюк рассказал, что оккупанты "денацифицировали" в Украине: это преступление без срока давности!

Андрей Хлывнюк призвал российских оккупантов бросать оружие / Фото: instagram.com/andriihorolski

Еще в первые дни войны Андрей Хлывнюк взял в руки оружие и пошел в тероборону, чтобы защищать свою страну от захватчиков. Тогда он призвал всех украинцев уничтожать вторгшихся в наше государство оккупантов.

Идет 25-й день кровопролития. Вокалист "Бумбокса" продолжает защищать родину. Также он записал новое видеообращение к оккупантам. Музыкант просит россиян наконец-то одуматься.

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Всем привет из Киева! Я Андрей Хлывнюк, вокалист группы "Бумбокс", а также боец национальной патрульной полиции города Киев. Хочу вам сказать следующее: за 20 с чем-то дней сопротивления фашистской федерации, "денацифицировать" удалось фашистской армии только детские сады, жилые дома. Захватить удалось несколько дорог, на которых их жгут, как листья бабушки осенью. Никто этого не забудет и не простит. Это нужно четко понимать, – заявил артист.

Хлывнюк призвал всех российских военных, которые осознают, что совершают большое преступление – бросать оружие.

Если вы каким-то образом оказались в Украине, если вы каким-то образом были направлены сюда убивать и грабить, но не хотите этого, потому что понимаете, что это преступление, у которого нет срока давности – сдавайтесь в плен, бросайте оружие, возвращайтесь живыми и здоровыми к своим семьям. Всем давным-давно понятно, что такое "спецоперация Путина", – добавил музыкант.

Советуем оккупантам прислушаться к словам лидера группы "Бумбокс" и оставить нашу страну в покое. Им никогда этого преступления никто не простит!

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Напомним, группа "Антитіла" также сменила музыкальные инструменты на оружие ради страны. В то же время победитель "Холостячки" Андрей Задворный занимается волонтерством в рядах теробороны.

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