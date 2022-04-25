Андрій Макаревич показав, як росЗМІ вигадують фейки про нього

Андрій Макаревич висловився про росЗМІ / Фото: Инстаграм

Андрій Макаревич із тих російських артистів, хто не мовчить про війну в Україні. Природно росЗМІ називають музиканта зрадником і пускають про нього різні чутки. Сам лідер "Машини часу" на це не звертає уваги, але черговий фейк вирішив прокоментувати.

Нещодавно музикант опублікував у себе пост у Telegram, де висловився про платну медицину.

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Скріншот: Telegram

У росЗМІ почали з'являтися заголовки, що Андрій Макаревич поскаржився на медицину в Ізраїлі.

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Все було б нічого, але у своїй публікації артист не згадував Ізраїль. І на це він звернув увагу, коли написав новий пост у Telegram

Вкрай забавно – після поста про платну медицину два десятки пилососів синхронно написали – Макаревич незадоволений ізраїльською медициною! Ви де побачили слово "Ізраїль", орли? А ще на "мудаччі" ображаються...

Раніше Андрій Макаревич озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну.