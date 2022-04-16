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Андрій Макаревич озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 16:36
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Новий пост лідера "Машины времени" вже викликала резонанс. Артист спробував знайти витоки ненависті президента РФ до України
Музикант озвучив думки про витоки ненависті Путіна до України
Музикант озвучив думки про витоки ненависті Путіна до України / Фото: открытые источники

Андрій Макаревич, нещодавно знову став батьком, вкотре засудив криваву російську владу за напад на Україну. І у своїй новій публікації він поміркував, що ж лежить у корені ненависті Путіна до України.

На сторінці у Facebook лідер "Машины времени" шукав причини вчинків Путіна, витоки його ненависті та припустив, що він, швидше за все, мріє про Третю світову війну.

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Я просто намагаюсь зрозуміти. Можете вважати мене ідіотом. Гітлер ненавидів євреїв. Причина невідома. Ненависть була ірраціональна і настільки сильна, що він влаштував Голокост. За що Путін так ненавидить Україну? За те, що там є справжні вибори? За те, що вона хоче бути вільною та не хоче в совок? І ця ненависть змушує його бомбардувати прекрасні міста та вбивати мирних жителів? Навіщо? Він справді хоче третю світову? І всерйоз думає її виграти? Росія вже багато виграла за два місяці. Боюся, це лише початок.

Андрій Макаревич

Також не пропустіть, як зірка "Скаженого весілля" смішно потролила Оксану Марченко.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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