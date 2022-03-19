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Єфросініна, Комаров, Кличко та Макаревич: знаменитості, які стали "ворогами" Росії через підтримку України

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19 березня, 13:09
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Українські та російські знаменитості, які не підтримують кривавий режим путіна, тут же стали "зрадниками" та "ворогами народу" для Росії
Українські зірки стали "ворогами" росії
Українські зірки стали "ворогами" росії / Фото: Instagram

Щодня противники війни в Україні потрапляють до нових та нових списків так званих "ворогів російського народу". Пугачову, Барських Каменських та багатьох інших виконавців, які стали на бік України, вже внесли в "чорний список" одного з музичних телеканалів у Росії.

У черговий список "неугодних" потрапив телеведучий Дмитро Комаров. Про це він повідомив на своїй сторінці у Instagram .

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Приймаю вітання! Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася, – написав у публікації Комаров.

Також мандрівник заявив, що тепер навіть Північна Корея здається йому більш просунутою державою, ніж Росія.

Крім журналіста, до списку потрапила і його колега Маша Єфросініна. Вона також додала пост у своєму Instagram, де розповіла, що також тепер вважається "ворогом" Росії

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Разом із Комаровим та Єфросініною до цього списку також потрапили: боксер Володимир Кличко, російський журналіст Юрій Дудь, письменник Борис Акунін, музикант Андрій Макаревич, актор Данило Козловський , співак Борис Гребінщиков, опозиціонер Олексій Навальний і багато інших.

Раніше співачка Надя Дороєєфва поділилася своєю реакцією на те, що теж опинилася серед заборонених у Росії артистів.

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Ми ж віримо, що жодні "заборони" від російської влади не здатні зламати український народ! Все буде Україна!

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