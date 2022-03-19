Єфросініна, Комаров, Кличко та Макаревич: знаменитості, які стали "ворогами" Росії через підтримку України

Українські та російські знаменитості, які не підтримують кривавий режим путіна, тут же стали "зрадниками" та "ворогами народу" для Росії

Українські зірки стали "ворогами" росії / Фото: Instagram

Щодня противники війни в Україні потрапляють до нових та нових списків так званих "ворогів російського народу". Пугачову, Барських Каменських та багатьох інших виконавців, які стали на бік України, вже внесли в "чорний список" одного з музичних телеканалів у Росії.

У черговий список "неугодних" потрапив телеведучий Дмитро Комаров. Про це він повідомив на своїй сторінці у Instagram .

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Приймаю вітання! Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася, – написав у публікації Комаров.

Також мандрівник заявив, що тепер навіть Північна Корея здається йому більш просунутою державою, ніж Росія.

Крім журналіста, до списку потрапила і його колега Маша Єфросініна. Вона також додала пост у своєму Instagram, де розповіла, що також тепер вважається "ворогом" Росії

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Разом із Комаровим та Єфросініною до цього списку також потрапили: боксер Володимир Кличко, російський журналіст Юрій Дудь, письменник Борис Акунін, музикант Андрій Макаревич, актор Данило Козловський , співак Борис Гребінщиков, опозиціонер Олексій Навальний і багато інших.

Раніше співачка Надя Дороєєфва поділилася своєю реакцією на те, що теж опинилася серед заборонених у Росії артистів.

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Ми ж віримо, що жодні "заборони" від російської влади не здатні зламати український народ! Все буде Україна!

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