Анджеліна Джолі показала уламок бомби, знайдений українською дівчинкою

Анджеліна Джолі після візиту до Львова показала уламок бомби / Фото: Getty Images, instagram.com/angelinajolie

Зірка Голлівуду нещодавно побувала в Україні, де зустрілася з дітьми-переселенцями із зони бойових дій Анджеліна Джолі залишилася під великим враженням від побаченого.

Актриса у своєму Instagram поділилася шокуючою знахідкою української дівчинки, яку їй показали під час візиту до Львова. За словами Джолі, дівчинка не мала жодного уявлення про те, що "незвичайний камінь", яким вона грала насправді уламок бомби.

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Багатьом дітям, з якими я познайомилась та які були під час вибуху на вокзалі в Краматорську, нещодавно були видалені уламки – важкий і болючий процес. Осколки, розташовані поблизу життєво важливих органів, було надто небезпечно видаляти, і вони залишилися всередині тіла деяких дітей, – розповіла жахливі подробиці Джолі.

Актриса заявила, що шкода, заподіяна дітям, виходить за межі фізичних пошкоджень і переходить в емоційні та ментальні травми.

Боротьба за припинення війни, подібна до тієї, що йде в Україні, – це гонка за обмеження кількості жертв, убитих, поранених, переміщених і травмованих щодня, – сказала Джолі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі у Львові разом із натовпом людей бігла до бомбосховища під час повітряної тривоги.