Анджеліна Джолі у Львові разом із натовпом людей бігла до бомбосховища (відео)

Анджеліна Джолі бігла до бомбосховища у Львові / Фото: Скриншот из видео
Голлівудська актриса приїхала до України, аби допомогти українцям, пострадждалим від війни. Під час її візиту на львівський вокзал, де акторка зустрічалася переселенцями з Донецької області, почалася повітряна тривога.
Через високу ймовірність удару Джолі разом із волонтерами та іншими громадянами на вокзалі поспішила до найближчого бомбосховища. Відео поділилися журналісти Ukraine Media.
Дорогою журналісти поцікавилися в актриси, чи страшно їй, на що Анджеліна відповіла: "Ні-ні, я гаразд!" .
Незважаючи на небезпеку, актриса поводилася спокійною і впевненою, а також чітко дотримувалася всіх вказівок супроводжуючих.
До того, що сталося, Анджеліна Джолі встигла поспілкуватися з дітьми та переселенцями з Краматорська, які постраждали внаслідок ракетного удару під час евакуації з міста.
Також голлівудська зірка зустрілася з українськими волонтерами та висловила їм свою підтримку та подяку за виконану роботу.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та займається гуманітарними питаннями. Проте зараз актриса прибула в Україну з власної ініціативи.
Анджеліна Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту, – повідомив Метт Солтмарш, офіційний представник ООН.
Раніше сайт "Сегодня" зібрав найкращі меми, що з'явилися після візиту Джолі до однієї з львівських кав'ярень.