Анджелина Джоли во Львове вместе с толпой людей бежала в бомбоубежище (видео)

Анджелина Джоли бежала в бомбоубежище во Львове / Фото: Скриншот из видео

Голливудская актриса приехала в Украину, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны. Во время ее визита на львовский вокзал, где актриса встречалась переселенцами из Донецкой области началась воздушная тревога.

Из-за высокой вероятности удара Джоли вместе с волонтерами и другими гражданами на вокзале поспешила в ближайшее бомбоубежище. Видео поделились журналисты Ukraine Media.

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По дороге журналисты поинтересовались у актрисы страшно ли ей, на что Анджелина ответила: "Нет-нет, я в порядке!".

Несмотря на опасность, актриса вела себя спокойной и уверено, а также четко следовала всем указаниям сопровождающих.

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До случившегося Анджелина Джоли успела пообщаться с детьми и переселенцами из Краматорска, которые пострадали в результате ракетного удара во время эвакуации из города.

Также голливудская звезда встретилась с украинскими волонтерами и выразила им свою поддержку и благодарность за проделанную работу.

Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Однако, сейчас актриса прибыла в Украину по собственной инициативе.

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Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту, – сообщил Мэтт Солтмарш, официальный представитель ООН.

Ранее сайт "Сегодня" собрал лучшие мемы, появившиеся после визита Джоли в одну из львовских кофеен.