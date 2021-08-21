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Ані Лорак вперше за 7 років вирішила записати пісню українською

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
21 серпня, 08:42
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Перебуваючи в Сочі співачка анонсувала новий альбом, який вийде восени. І тоді ж вона представить сингл на рідній мові
Ані Лорак готує пісню українською
Ані Лорак готує пісню українською / Фото: instagram.com/anilorak

Хвиля любові до української мови накрила не тільки Світлану Лободу, але й Ані Лорак. Остання теж має намір заспівати рідною мовою.

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На фестивалі "Нова хвиля", який зараз проходить в Сочі, Лорак розповіла про плани на майбутнє. Уже в новому сезоні вийде її повноцінний альбом, а також пісня, записана на українською.

Також буде пісня, особлива для мене особисто – вона буде українською, на мові рідній. І, я думаю, порадує моїх інтернаціональних шанувальників, тому що в музиці немає національності, вона звучить від серця, – сказала Ані Лорак в інтерв'ю на червоній доріжці "Нової хвилі".

Уривок відео опублікував Telegram-канал "Культурна пральня".

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На івенті зірка з'явилася в білому костюмі з жакетом на запах і широких штанях зі стрілками. Фотографіями Лорак поділилася в Instagram-профілі.

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На сцену артистка вийшла в чорній шовковій сукні з глибоким декольте та розрізом на нозі.

Ані Лорак на сцені "Нової хвилі" / Фото: instagram.com/stories/newwave_official

Перед тим, як відправитися на "Нову хвилю" в Сочі, Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні. На двох концертах в Одесі були sold out.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

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Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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