Анна Богдан із "Холостяка" засипала компліментами Володимира Зеленського: "Неймовірна людина, яку знаю особисто"

Анна Богдан підтримала президента України Володимира Зеленського. / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

За час війни президент України Володимир Зеленський став для багатьох супергероєм і справжнім серцеїдом завдяки своєму бойовому настрою та оптимізму. Днями Ігор Кондратюк назвав українського очільника "лідером нації, що бореться з рашизмом".

А нині підтримати президента вирішила Анна Богдан, переможниця "Холостяка" та ексдружина Андрія Богдана. В Instagram вона опублікувала про нього допис.

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Дівчина назвала Володимира Зеленського "неймовірною людиною, яку вона знає не з чуток, а особисто".

Ми познайомились ще задовго до того, як він став президентом України. Володимир Олександрович мені завжди подобався насамперед як людина, як комік, який дарував усмішки на наші обличчя, я завжди захоплювалась його талантом, – написала Богдан.

На думку обраниці Михайла Заливака, наш президент дуже добра і порядна людина. За її словами, Зеленський хоче, щоб Україна розквітла.

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Завжди було любо спостерігати, з якою повагою та трепетом він ставиться до своєї дружини, до своїх дітей, як ставиться до своїх друзів та й взагалі до людей, яких він не знає. І я знаю, наскільки він любить Україну та українців і як сильно хоче та мріє про процвітання нашої з вами держави, – додала дівчина.

Анна Богдан зізналась, що вірить у президента, армію та щасливе майбутнє країни. Також вона порівняла Україну з феніксом, яка повстане з попелу й відродиться.

Раніше зірка серіалу "Друзі" Девід Швіммер публічно висловив своє захоплення президентом Зеленським за його безстрашну, рішучу позицію та вчинки після нападу росії на Україну.

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