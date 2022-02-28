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Зеленский противостоит диктатору! Звезда сериала Друзья в восторге от смелости президента Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 18:19
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Американский актер Дэвид Швиммер также не обошел стороной войну в Украине, которую начал Путин
Дэвид Швиммер выразил свое восхищение Владимиру Зеленскому.
Дэвид Швиммер выразил свое восхищение Владимиру Зеленскому. / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Звезды с Запада вместе со всеми переживают за украинцев, которые страдают в результате нападения Путина. Так, Дженнифер Энистон присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

Также к поддержке Украины присоединился еще один актер "Друзей" Дэвид Швиммер. В Instagram он призвал своих поклонников по всему миру также жертвовать деньги на помощь украинцам.

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Кроме того, артист публично выразил свое восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским за его бесстрашную и решительную позицию и действия после нападения России на Украину

Также он процитировал слова украинского главы об отказе от эвакуации из Киева в США.

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Президента Украины Владимира Зеленского попросили эвакуировать из Киева по распоряжению правительства США, но он отклонил это предложение. Зеленский сказал: "Бой здесь. Мне нужны боеприпасы, а не поездка", – написал актер.

Дэвид Швиммер отметил, что у Владимира Зеленского еврейские корни и многие его родственники погибли во время Холокоста:

Он еврей. Его дед сражался с фашистами во Второй мировой войне. Многие его родственники были убиты во время Холокоста. Он противостоит диктатору. Потому что он смел. Потому что он знает, что произойдет, если вы этого не сделаете, – написал актер.

Швиммер еще разместил в Instagram-аккаунте ссылку на международную благотворительную организацию, которая занимается эвакуацией украинских граждан, а также поставляет для военных и гражданских пострадавших медицинскую помощь. Он призвал неравнодушных пожертвовать, чтобы помочь Украине в военное время.

Напомним, Джим Керри назвал Путина "политическим придурком". Также певица Мадонна заявила , что агрессор нарушил все существующие договоры о правах человека.

Анастасия Рогожинская
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