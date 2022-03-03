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Игорь Кондратюк поддержал Владимира Зеленского, назвав его "лидером нации, который борется с рашизмом"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 17:31
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Украинский продюсер оценил старания нашего президента в борьбе против оккупантов
Игорь Кондратюк высказался о президенте Украины.
Игорь Кондратюк высказался о президенте Украины. / Фото: Офис Президента Украины, Facebook

Игорь Кондратюк, который вступил в тероборону ВСУ, признался, что критиковал Владимира Зеленского. Впрочем сейчас, когда Украина противостоит российским захватчикам, для продюсера наш президент открылся с другой стороны – он видит в нем лидера нации.

Как последовательный критик малороссийского Президента З., я признаю: он превращается в украинского Президента Зеленского – лидера нации, который смело борется с имперским воинственным рашизмом. А насчет лозунга его предшественника "Армия, язык, вера" – под ним подпишется каждый. Армия – Слава Героям. Язык – непроходимый барьер для российских оккупантов. Вера – Украина победит! – написал Кондратюк в Facebook.

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Ранее звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер выразил свое восхищение президентом Украины за его бесстрашную и решительную позицию и действия после нападения России.

Восемь дней уже идет война в Украине. И все восемь дней известные люди со всего мира призывают Путина забрать свои войска с нашей территории. В частности, британский актер Люк Эванс осудил архаическую идеологию российского агрессора.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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