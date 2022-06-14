Ганна Різатдінова вперше розповіла про нового бойфренда і плани одружитися

Ганна Різатдінова вперше розповіла про нового коханого

Нині Ганна Різатдінова перебуває у Болгарії у родичів зі своїм чотирирічним сином Ромою.

Мій хлопець лишився в Україні. Тому що це його обов'язок. І зараз він допомагає ЗСУ. Мені це дуже тяжко далося. Цей розрив із ним. Тому психологічний стан тяжкий. І всі, з ким я спілкувалася – у всіх те саме, всі жінки в такому стані, – ділиться Ганна.

Пара зустрілася рік тому. Познайомилися – у соцмережах!

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Я сподіваюся, що саме з ним пов'язане моє майбутнє. Познайомились у Києві. Він мені написав у соцмережах, почали спілкуватися, потім зустрілися. Він мені допомагав з Академією (спортивна школа Анни – Ред.). Якось так вийшло, що ми зрозуміли, що не можемо один без одного.

Як зізналася Ганна, вона знала, з якої компанії її майбутній коханий, тому йти на зустріч із незнайомцем із соцмереж їй було не страшно. Перша зустріч пари мала виключно діловий характер.

Це було не побачення. Я пам'ятаю, як після нашої зустрічі я зателефонувала мамі та сказала: "Мамо, все, це воно!"

Подробиці про хлопця Ганна поки що не розкриває:

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Поки що не скажу. Зараз головне – щоб ми перемогли, повернулися і тоді, я думаю, що буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги. Нині просто не до особистого життя. Зараз усі думки спрямовані лише на перемогу.

При цьому пропозицію руки і серця від коханого Ганна поки що не отримувала.

Були думки під час війни розписатися в Україні, але це поки що думки.

Ганна дуже переживала з приводу того, що в неї вже є дитина – вона не знала, як розвиватимуться її стосунки з новим чоловіком і чи буде він гарно спілкуватися з її сином.

Вони спілкуються, навіть зараз за допомогою відеозв'язку. Для мене як для мами – це свято.

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