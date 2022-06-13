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Том Круз неочікувано розійшовся зі своєю дівчиною – причина вас шокує

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 червня, 07:39
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Актор "Місії нездійсненної" тривалий час перебував у стосунках зі своєю колегою Гейлі Етвел
Том Круз розійшовся з Гейлі Етвел
Том Круз розійшовся з Гейлі Етвел / Фото: Getty Images

Наприкінці 2020 року Том Круз, який налякав фанів своїм зовнішнім виглядом, закрутив службовий роман з колегою по фільму "Місія нездійсненна-7" – Гейлі Етвел. Актори зблизились під час зйомок і деякий час намагались приховувати свої стосунки. Закохані декілька разів з'являлись разом на світських заходах. Але вже невдовзі Том та Гейлі вирішили рухатися далі вже не разом – вони розійшлись.

Через рік парочку запідозрили у возз'єднанні. Така інформація поширилась після того, як 40-річна Гейлі Етвел приїхала на Каннський кінофестиваль, де відбувалась прем'єра фільму "Найкращий стрілець: Маверік" з 59-річним Томом Крузом у головній ролі, повідомляє Daily Mail. Тоді ж у Мережі подейкували, що зірки вирішили дати ще один шанс їхнім стосункам. Але друга спроба виявилась провальною – парочка вдруге розійшлась.

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Том та Гейлі разом працювали над фільмом "Місія нездійсненна 7"
Том та Гейлі разом працювали над фільмом "Місія нездійсненна 7" / Фото: Скріншот із відео

На жаль, у них нічого не вийшло. Том і Гейлі знову розійшлися і вирішили залишитися друзями. Галас навколо їхнього возз'єднання також завадив парі, вони не змогли з ним впоратися. Між ними була хімія, це не було заради піару, тому вони вирішили непомітно дати стосункам ще одну спробу на початку цього року. Але те, що працювало за зачиненими дверима, не спрацювало, коли це стало надбанням громадськості, – поділився інсайдер.

Актори разом відвідували світські вечірки, але про роман жодного разу не розповідали
Актори разом відвідували світські вечірки, але про роман жодного разу не розповідали

Отож, Круз та Етвел просто не змогли справитися з такою шаленою увагою громадськості до їхньої пари. Як пояснив інсайдер, кожна поява на публіці викликала такий фурор, що це незабаром це почало їх обтяжувати.

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Зазначимо, актор перебував у серйозних стосунках із Мімі Роджерс, Ніколь Кідман, Пенелопою Крус. Також він був одружений з Кеті Голмс. Але з 2012 Том Круз не мав серйозних стосунків – з моменту його розлучення з Кеті.

Круз та Голмс мають спільну доньку Сурі, якій нещодавно виповнилося 16 років.

Нагадаємо, днями Михайло Заливако та Анна Богдан оголосили про розставання.

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Раніше стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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