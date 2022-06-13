Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Екснареченого Дженніфер Лопес підловили за пристрастними поцілунками з молодою пасією в Італії (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 12:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хоч Джей Ло і планувала зіграти весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом, але несподівано доля їх розділила
Алекс Родрігес знайшов заміну Дженніфер Лопес
Алекс Родрігес знайшов заміну Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес чотири роки зустрічались та навіть планували побратися, але у 2020 році їхнім стосункам настав кінець, ймовірно пандемія внесла свої корективи. Бейсболіст сподівався ще возз'єднатися з артисткою, але вона вже встигла відновити роман з Беном Аффлеком.

Парочка почала зустрічатись у 2017 році
Парочка почала зустрічатись у 2017 році / Фото: Getty Images

Реклама

І поки Джей Ло з Беном тішаться спільним життям у будинку мрії за 60 млн доларів, Алекс Родрігес вирішив відвести душу у компанії симпатичної блондинки.

Днями колишній Дженніфер засвітися у клубі на італійському острові Капрі. Разом з ним розважалась і модель Кетрін Педжетт.

Алекс та Кетрін відриваються на повну
Алекс та Кетрін відриваються на повну / Фото: TMZ

Реклама

Як повідомляє TMZ, голуб'ята, гуляючи островом, вирішили заглянути в місцевий нічний заклад, щоб трішки розслабитись.

Алекс потрапив в об'єктив папараці, коли він запалював на танцполі, тримаючи у руках бубен. А його пасія пила вино.

Родрігес та Педжетт на Капрі
Родрігес та Педжетт на Капрі / Фото: TMZ

Реклама

Парочка разом закружляла в танці, який закінчився... гарячим поцілунком!

Невдовзі бейсболіст з моделлю перемістились у більш спокійну та тиху обстановку – на веранду.

Бейсболіст проводить час з моделю
Бейсболіст проводить час з моделю / Фото: TMZ

Зазначимо, що Алекса та Кетрін неодноразово бачили разом. Невідомо, чи вони зустрічаються, але подейкують, що парочка все-таки закрутила роман у січні.

На жаль, про обраницю 46-річного бейсболіста відомо небагато. Кетрін 25 років. Вона професійний дієтолог. Дівчина любить спорт та займається фітнесом, а також бере участь у змаганнях з бодібілдингу.

Кетрін Педжетт
Кетрін Педжетт

До речі, вже в липні Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті на підтримку України на тому ж острові Капрі.

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз вперше за довгий час вийшов у світ з нареченою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти