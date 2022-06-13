Екснареченого Дженніфер Лопес підловили за пристрастними поцілунками з молодою пасією в Італії (фото)

Хоч Джей Ло і планувала зіграти весілля з бейсболістом Алексом Родрігесом, але несподівано доля їх розділила

Алекс Родрігес знайшов заміну Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес чотири роки зустрічались та навіть планували побратися, але у 2020 році їхнім стосункам настав кінець, ймовірно пандемія внесла свої корективи. Бейсболіст сподівався ще возз'єднатися з артисткою, але вона вже встигла відновити роман з Беном Аффлеком.

Парочка почала зустрічатись у 2017 році / Фото: Getty Images

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І поки Джей Ло з Беном тішаться спільним життям у будинку мрії за 60 млн доларів, Алекс Родрігес вирішив відвести душу у компанії симпатичної блондинки.

Днями колишній Дженніфер засвітися у клубі на італійському острові Капрі. Разом з ним розважалась і модель Кетрін Педжетт.

Алекс та Кетрін відриваються на повну / Фото: TMZ

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Як повідомляє TMZ, голуб'ята, гуляючи островом, вирішили заглянути в місцевий нічний заклад, щоб трішки розслабитись.

Алекс потрапив в об'єктив папараці, коли він запалював на танцполі, тримаючи у руках бубен. А його пасія пила вино.

Родрігес та Педжетт на Капрі / Фото: TMZ

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Парочка разом закружляла в танці, який закінчився... гарячим поцілунком!

Невдовзі бейсболіст з моделлю перемістились у більш спокійну та тиху обстановку – на веранду.

Бейсболіст проводить час з моделю / Фото: TMZ

Зазначимо, що Алекса та Кетрін неодноразово бачили разом. Невідомо, чи вони зустрічаються, але подейкують, що парочка все-таки закрутила роман у січні.

На жаль, про обраницю 46-річного бейсболіста відомо небагато. Кетрін 25 років. Вона професійний дієтолог. Дівчина любить спорт та займається фітнесом, а також бере участь у змаганнях з бодібілдингу.

Кетрін Педжетт

До речі, вже в липні Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті на підтримку України на тому ж острові Капрі.

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз вперше за довгий час вийшов у світ з нареченою.