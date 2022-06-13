Екснареченого Дженніфер Лопес підловили за пристрастними поцілунками з молодою пасією в Італії (фото)

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес чотири роки зустрічались та навіть планували побратися, але у 2020 році їхнім стосункам настав кінець, ймовірно пандемія внесла свої корективи. Бейсболіст сподівався ще возз'єднатися з артисткою, але вона вже встигла відновити роман з Беном Аффлеком.
І поки Джей Ло з Беном тішаться спільним життям у будинку мрії за 60 млн доларів, Алекс Родрігес вирішив відвести душу у компанії симпатичної блондинки.
Днями колишній Дженніфер засвітися у клубі на італійському острові Капрі. Разом з ним розважалась і модель Кетрін Педжетт.
Як повідомляє TMZ, голуб'ята, гуляючи островом, вирішили заглянути в місцевий нічний заклад, щоб трішки розслабитись.
Алекс потрапив в об'єктив папараці, коли він запалював на танцполі, тримаючи у руках бубен. А його пасія пила вино.
Парочка разом закружляла в танці, який закінчився... гарячим поцілунком!
Невдовзі бейсболіст з моделлю перемістились у більш спокійну та тиху обстановку – на веранду.
Зазначимо, що Алекса та Кетрін неодноразово бачили разом. Невідомо, чи вони зустрічаються, але подейкують, що парочка все-таки закрутила роман у січні.
На жаль, про обраницю 46-річного бейсболіста відомо небагато. Кетрін 25 років. Вона професійний дієтолог. Дівчина любить спорт та займається фітнесом, а також бере участь у змаганнях з бодібілдингу.
До речі, вже в липні Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті на підтримку України на тому ж острові Капрі.
Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз вперше за довгий час вийшов у світ з нареченою.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"