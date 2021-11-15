Сєдокова налякала тривожними повідомленнями: Дуже складно, але треба жити далі

Співачка розповіла, що переживає зараз дуже складний період / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова часто ділиться у соціальних мережах різними подіями та моментами з життя. Навіть нещодавно показала кумедне відео своїх проб у Театральний інститут – вона вступала туди у 16 років. Але схоже, що зараз у її житті твориться щось недобре:

Дуже складно. Поки що я не готова про це говорити. Можливо, розповім пізніше. Не питайте, будь ласка. Потрібно жити далі. Якось взяти себе до рук. Тому я намагатимусь імітувати ілюзію нормального життя, а інакше просто загнусь, – звернулася виконавиця до своїх підписників у Instagram.

Згодом Сєдокова опублікувала оголошення про пошук нового помічника. Вказавши необхідні характеристики працівника, що розшукується, вона додала кілька загадкових речень:

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І які б не були сильні мої травми, я маю жити нормально і знову повірити в порядність людей, – заявила співачка.

Анна Сєдокова зізналася, що зараз намагається вдавати, що в неї все добре в житті / Фото: instagram.com/annasedokova

Тривоги додає і її чоловік – баскетболіст Яніс Тімм, який залишив сім'ю заради стосунків із Анною. Спортсмен залив у мережу сторіз із написом на чорному тлі:

Досі не можу повірити в це, – написав Яніс.

Що відбувається зараз у родині Анни Сєдокової поки що невідомо. Шанувальники сподіваються, що вона незабаром розповість про це.

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