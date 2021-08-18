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Сєдокова в спокусливому спортивному костюмі стрибнула на руки до Яніса Тімми (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 серпня, 11:16
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Українська артистка, яка проживає і працює в Росії, привернула увагу шанувальників новим роликом, в якому показала свого коханого
Анна Сєдокова і Яніс Тімма
Анна Сєдокова і Яніс Тімма / Фото: instagram.com/annasedokova

Співачка Анна Сєдокова, яка раніше відповіла на звинувачення Ірини Меладзе, зворушливо зізналася в почуттях до свого чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми. На відео, яке артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті, Яніс Тімма тримає її на руках, а потім пара ніжно цілується.

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До ролика співачка залишила душевний підпис.

Ти ніколи не вгадаєш дороги, які приготувала тобі доля. Але ти можеш обрати з ким по ним йти, – написала Анна Сєдокова.

Не всі шанувальники оцінили романтичне відео пари. Деякі підписники зірки засудили її за таку кількість нібито "показухи".

  • "Мені здається їм потрібно знятися в еротичному фільмі, це саме для тих, хто любить все виставляти напоказ. Не засуджую. Просто рада"
  • "Занадто багато показухи. Уже сумніваюся в щирості обох. Мамі дівчаток завжди треба думати, який приклад показує"
  • "І не соромно, що це дочки дорослі дивляться"
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Анна Сєдокова і Яніс Тімма перестали приховувати стосунки у 2019 році. Тоді стало відомо, що у баскетболіста є син від першого шлюбу.

Співачка таємно вийшла заміж за Яніса у вересні 2020 року. Для Анни це вже третій шлюб.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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