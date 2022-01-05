Ганна Трінчер із нареченим опинилася в лікарні, і ось чому

Нареченому Ганні Трінчер Олександру Волошину зробили операцію. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ще місяць тому у Мережі активно обговорювали збільшення губ блогера Саші Волошина, а тепер же наречений Трінчер переніс операцію на коліні.

В Instagram Ганна розмістила світлини з лікарняної палати, де під наркозом лежить її обранець і як вона тримає його за руку.

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Всім привіт від мене цієї булочки. У нас все добре! – коротко підписала знімки артистка.

Ганна Трінчер показала коханого під наркозом. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фоловери одразу ж засипали дівчину питаннями про те, що ж сталося з Сашею, а також побажали йому швидкого одужання.

Сам Волошин у себе в Instastories розповів фоловерам, що операція пройшла успішно. Також він пояснив, навіщо йому знадобилося втручання хірурга. Як зізнався блогер, раніше під час гри у футбол він отримав розрив хрестоподібної зв'язки і тепер змушений відмовитись від свого улюбленого заняття на чотири місяці.

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Фото: instagram/voloshyn_xx

Підтримати хлопця до лікарні приїхала не лише його наречена, а й мама з татом та братом.

Фото: instagram/voloshyn_xx

До речі, невдовзі і на Анну чекає операція зі збільшення грудей. Раніше вона зізнавалась, що думає про маммопластику вже кілька років, але все ніяк не може наважитись.