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Анна Трінчер засунула в ліфчик імплантати третього розміру: Операція призначена

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 15:29
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20-річна артистка давно вже збиралася збільшити собі груди і от незабаром вона ляже під ніж пластичного хірурга
Анна Трінчер обрала дату операції зі збільшення грудей.
Анна Трінчер обрала дату операції зі збільшення грудей. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Восени Анна Трінчер була на консультації у пластичного хірурга та зізнавалась фоловерам, що думає про маммопластику вже кілька років, однак ніяк не може наважитись це зробити. Схоже, дівчина переборола свій страх та вирішила вдатись до трансформації зовнішності.

У Instagram зірка поділилась звісткою - їй вже призначили дату операції. Однак коли саме вона відбудеться – дівчина не розповіла. Аня зізнається, їй страшно, однак вона вже на поготові.

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Дата операції призначена. Трясусь...боюсь. Але дуже мрію прокинутися, почати говорити усіляку маячну після наркозу і побачити це своїми очима. Настав час позбуватися своїх страхів та здійснювати мрії, – поділилася Трінчер.

Артистка показала себе, як виглядає з другим з половиною, третім та третім з половиною розміром. Також вона попросила шанувальників допомогти їй вибрати розмір імплантатів.

Третій розмір імплантатів.
Третій розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Другий розмір імплантатів.
Другий розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Четвертий розмір імплантатів.
Четвертий розмір імплантатів. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фоловери одразу ж почали радити Ані, який розмір їй більше пасує. Більшість вважають, що найкраще артистці варто зробити другий розмір:

  • Швидко летить час.
  • 2,5 шикарно.
  • 2.5 виглядає дуже пропорційно до вашого тіла. Буде супер.
Фото: instagram/annatrincher_official

До речі, нещодавно стало відомо, що і наречений Анни Трінчер Олександр Волошин також вирішив дещо змінити у зовнішності – блогер збільшив губи. Дізнайтесь, як відреагувала на це його кохана.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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