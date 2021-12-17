Анна Трінчер про збільшення губ свого нареченого: "Чоловіча косметологія – це адекватна історія"

Нещадавно блогер Саша Волошин шокував фоловерів – він вирішив дещо змінити свою зовнішність. Одразу після таких зізнань, хлопця "атакували" хейтери

Анна Трінчер прокоментувалла рішення Олександра Волошина щодо збільшення губ. / Фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/voloshyn_xx

Майже тиждень наречений співачки Анни Трінчер знімав відео для соцмереж, приховуючи маскою частину обличчя. Він добряче заінтригував шанувальників. І от згодом Саша наважився відкрити секрет – він збільшив собі губи.

Відомо, що на сеанс до косметолога Олександр Волошин вирушив разом зі своєю коханою Анною Трінчер. Весь процес дівчина знімала на відео.

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"Сьогодні" запитали у Ані, як вона ставиться до таких змін Саші. На думку дівчини, чоловічі бьюті-процедури – це абсолютно нормальне явище на сьогодні.

Круто та класно. Я вважаю, що чоловіча косметологія це взагалі настільки адекватна на сьогоднішній день історія. Мені навпаки подобається коли чоловіки доглядають за собою, – зазначила Трінчер.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Ба більше, як пояснила артистка, Саша пішов на такий крок через спір, який він програв.

Саша зробив це тому, що програв спір. Але насправді він збільшив і абсолютно не видно, що він збільшив. Взагалі ніхто б не сказав, що він збільшив губи, – наголосила Аня.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, що сам Саша зізнався в Instagram, що він програв спір з друзями під час гри. Також він відповів хейтерам, які критикують його за цей вчинок.

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Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Але якби я хотів це зробити, то зробив би незважаючи на те, що наше суспільство просякнуте стереотипністю і зараз у моєму директі ось такі повідомлення: "Фу, баба", "Як можна, ти ж чоловік", "Фу відписка". Та відписуйтесь скільки завгодно, хейтіть скільки завгодно і бісіться теж! Але, чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті, – написав Волошин.

Нагадаємо, восени стало відомо, що Олександр Волошин освідчився Ані Трінчер. Дівчина розповідала, як це відбулося та які емоції вона пережила.