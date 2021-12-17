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Анна Трінчер про збільшення губ свого нареченого: "Чоловіча косметологія – це адекватна історія"

Ексклюзив
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 12:00
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Нещадавно блогер Саша Волошин шокував фоловерів – він вирішив дещо змінити свою зовнішність. Одразу після таких зізнань, хлопця "атакували" хейтери
Анна Трінчер прокоментувалла рішення Олександра Волошина щодо збільшення губ.
Анна Трінчер прокоментувалла рішення Олександра Волошина щодо збільшення губ. / Фото: instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/voloshyn_xx

Майже тиждень наречений співачки Анни Трінчер знімав відео для соцмереж, приховуючи маскою частину обличчя. Він добряче заінтригував шанувальників. І от згодом Саша наважився відкрити секрет – він збільшив собі губи.

Відомо, що на сеанс до косметолога Олександр Волошин вирушив разом зі своєю коханою Анною Трінчер. Весь процес дівчина знімала на відео.

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"Сьогодні" запитали у Ані, як вона ставиться до таких змін Саші. На думку дівчини, чоловічі бьюті-процедури – це абсолютно нормальне явище на сьогодні.

Круто та класно. Я вважаю, що чоловіча косметологія це взагалі настільки адекватна на сьогоднішній день історія. Мені навпаки подобається коли чоловіки доглядають за собою, – зазначила Трінчер.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Ба більше, як пояснила артистка, Саша пішов на такий крок через спір, який він програв.

Саша зробив це тому, що програв спір. Але насправді він збільшив і абсолютно не видно, що він збільшив. Взагалі ніхто б не сказав, що він збільшив губи, – наголосила Аня.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, що сам Саша зізнався в Instagram, що він програв спір з друзями під час гри. Також він відповів хейтерам, які критикують його за цей вчинок.

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Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Але якби я хотів це зробити, то зробив би незважаючи на те, що наше суспільство просякнуте стереотипністю і зараз у моєму директі ось такі повідомлення: "Фу, баба", "Як можна, ти ж чоловік", "Фу відписка". Та відписуйтесь скільки завгодно, хейтіть скільки завгодно і бісіться теж! Але, чоловіки, повірте, я більше мужик, ніж ви всі разом узяті, – написав Волошин.

Нагадаємо, восени стало відомо, що Олександр Волошин освідчився Ані Трінчер. Дівчина розповідала, як це відбулося та які емоції вона пережила.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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