Арсен Мірзоян мало не поплатився репутацією на зйомках (фото)

Арсен Мірзоян і Римма Зюбіна на зйомках "Люся Інтерн" / Фото: пресслужба

Глядачі телеканалу "Україна" вже побачили кілька серій ситкому "Люся Інтерн". Попереду ще багато кумедних історій, несподіваних сюрпризів і поява знаменитих гостей, серед яких буде співак Арсен Мірзоян, який вже встиг довести до сліз акторів на зйомках.

Я так обережно ставлюся до таких пропозицій, але коли мені запропонували зіграти самого себе, я подумав: "Ну гаразд, нічого не потрібно вигадувати", – сказав Арсен.

Однак зйомки в серіалі ледь не коштували співаку репутації, оскільки по країні поповзли чутки, що його застали в обіймах рудоволосої акторки!

Римма Зюбіна в обіймах Арсена Мірзояна на зйомках серіалу "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба

У відповідь Арсен Мірзоян тільки усміхнувся тому що це зовсім не те, про що одразу хтось подумав. До того ж його дружина, співачка Тоня Матвієнко, знає, що відбувалося на зйомках і хто така – ця рудоволоса актриса. Саме головна героїня серіалу "Люся Інтерн", яку грає Римма Зюбіна, має такий колір волосся.

Мені було дуже комфортно і дуже легко, тим більше що ми давно знайомі з Риммою Зюбіною, – сказав співак.

Дивіться 40-серійний ситком "Люся Інтерн" о 18:00 з понеділка по четвер на телеканалі "Україна":

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