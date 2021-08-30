Арсен Мірзоян довів до сліз акторів на зйомках (відео)

Чоловік Антоніни Матвієнко, співак Арсен Мірзоян взяв участь в зйомках нового серіалу "Люся Інтерн", в якому головну роль зіграла Римма Зюбіна

Арсен Мірзоян на зйомках серіалу "Люся Інтерн" / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

На зйомках нового 40-серійного серіалу "Люся Інтерн", який виходить вже сьогодні на телеканалі "Україна" співак Арсен Мірзоян виконав під гітару свій хіт "А я лише хотів тебе привітати". Актори та члени знімальної команди були так зворушені, що навіть розплакалися. Але справа була не тільки в музиці

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Як розповіли в новому випуску 14-го сезону "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна", це був останній знімальний день. Команді зовсім не хотілося розходитися – на зйомках панувала нереально дружна атмосфера.

У прямій трансляції на Facebook Римма Зюбіна зняла зворушливий момент, коли в акторів були буквально "скляні очі" від сліз.

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Про самі зйомки Арсен Мірзоян теж дуже позитивно відгукнувся.

Мені – дуже комфортно, дуже легко. Тим паче що з Римою ми взагалі давно знайомі. Легко., – розповів артист.

Нагадаємо, що за сюжетом, 50-річна Люся Жук після 30 років сімейного життя залишається одна – її чоловік пішов до коханки. Люся вирішує кардинально змінити своє життя і нарешті здійснити мрію – піти на інтернатуру в медичний. Тепер, коли чоловік пішов, а діти вже виросли, саме час повернутися до медицини. І навіть вік не може стати на заваді.

Римма Зюбіна зіграла головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться прем'єру 40-серійного серіалу "Люся Інтерн" 30 серпня о 18:00 на телеканалі "Україна":

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