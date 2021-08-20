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Акторка Римма Зюбіна вступить до інтернатури в медичний

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 серпня, 11:36
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Українська акторка Римма Зюбіна зіграла головну роль у комедійному серіалі "Люся Інтерн". Її героїня, попри 50-річний вік, вирішить здійснити давню мрію
Римма Зюбіна грає головну роль в серіалі "Люся Інтерн"
Римма Зюбіна грає головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: пресслужба

30 серпня о 18:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 40-серійного серіалу "Люся Інтерн", в якому в головній ролі з'явиться Римма Зюбіна. Раніше акторка оголосила про пошук колишнього чоловіка в соцмережах.

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Хоча головні герої комедійного серіалу – медики, ця картина більше про життя і про стосунки, ніж про мораль. До того ж у ньому предосить гумору і кумедних ситуацій. Багато глядачів впізнають в героях себе і зможуть інакше подивитися на ті ситуації, які раніше здавалися невирішуваними.

За сюжетом, головна героїня серіалу Люся Жук після 30 років сімейного життя залишається одна, бо її чоловік йде до молодої коханки. На місці Люсі можна було б впасти в депресію і махнути на себе рукою, але замість цього вона вирішила кардинально змінити своє життя і здійснити давню мрію. Багато років тому після медінституту Люся так і не встигла пройти інтернатуру. Тепер, коли чоловік пішов, а діти виросли, саме час знову повернутися до медицини. І нічого, що Люсі 50 років. Хіба вік має значення, коли є мета?!

Римма Зюбіна зіграла головну роль в серіалі "Люся Інтерн"
Римма Зюбіна зіграла головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Потрібно завжди пам'ятати: у кожного з нас тільки один дубль прожити наше життя. Я завжди кажу, що немає нічого гіршого, ніж нездійснена мрія. До того ж сьогодні є дуже багато можливостей! – сказала актриса Римма Зюбіна, яка зіграла Люсю Жук.

У результаті головна героїня комедійного серіалу потрапляє в молодий колектив інтернів, які разом з нею проходять інтернатуру на базі міської лікарні. І що їх там чекає, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються вже цієї осені.

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Дивіться прем'єру 40-серійного серіалу "Люся Інтерн" 30 серпня на телеканалі "Україна".

У серіалі також знімалися: Кирило Бін, Слава Красовська, Віталіна Біблів, Ярослав Шахторін, Павло кружним, Ліза Зайцева, Олександр Попов та ін.

Режисери-постановники – Максим Литвинов, Олексій Даруга.

Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" займається продакшн "Теле Про".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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