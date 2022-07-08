Артем Пивоваров про особисту трансформацію та нову версію української співанки "Ой на Горі"

Артем Пивоваров презентував нову пісню у рамках проекту “Твої вірші, мої ноти” / Фото: Колаж: Сьогодні

Культурний проект Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" знайшов відклік в серцях українців. Композиція, натхненна віршем видатного поета Тараса Шевченка "Думи мої, думи мої", яку співак записав з Надією Дорофєєвою прослухали в YouTube вже майже 7 мільйонів разів. Досі в трендах відеохостингу й дует зі Златою Огнєвіч. Чуттєва композиція "До весни", яку музиканти презентували наприкінці квітня, й досі в ТОП-60 серед найпопулярніших музичних відео.

Сьогодні ж Артем Пивоваров представляє нове бачення відомої української співанки "Ой на Горі". Це перша народна пісня, що отримала нову інтерпретацію в проекті "Твої Вірші, Мої Ноти". Після "переродження" в Pivovarov Production змінився навіть посил: оригінальна версія пронизана журбою і несе сумну енергетику, нова ж – сповнена світла та надії.

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Робота змальовує спільну для більшості сучасних українців картину. Дійсність, в якій мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати. У цей час кожен з нас проходить "трансформацію". Поняття "сім‘ї" стає більш обширним та духовним, адже це не лише про кровні узи. Сім'я – це й ті люди, що мають спільні цінності, мрію та мету і об‘єднуються задля ії досягнення, – ділиться Артем.

Яку трансформацію пройшов Пивоваров?

Під час війни співак усвідомив: виборюючи незалежність, українці перейшли в нову фазу. Яка, за словами Артема, має назву "взаємозалежність". Нація показала світові свою єдність. Також до Пивоварова прийшло розуміння того, що не можна відкладати щось на потім.

Все, що ми раніше планували на роки вперед, маємо реалізовувати тут і зараз. Це необхідно, щоб робити щасливим себе та людей, яких любиш, які довіряють тобі, твоїм думкам та твоїм пісням. Тому ми працюємо у посиленому режимі, робимо благодійні концерти в Україні та за її межами, збираємо кошти на підтримку нашої країни. Зараз ми дуже активно займаємося творчістю і щомісяця випускаємо особливі релізи, не забуваючи про культурний фронт, – розповів "Сьогодні" Артем.

Де записує пісні Артем Пивоваров?

Протягом перших місяців війни артист записував пісні на заході України, де перебував разом зі своєю командою. Спочатку Артем не брався за музику взагалі, бо серце і думки були зайняті подіями в країні. Співак постійно слідкував за новинами і чекав на повідомлення про те, що можна повертатися додому. Коли ж зрозумів, що ця війна буде довготривалою, Пивоваров з командою почали їздити грати для військових.

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Тоді я переконався, що музика має силу і моя підтримка важлива. І якщо я можу надихати військових, це, скоріш за все, необхідно й іншим людям, що зараз перебувають у скрутному становищі. Тому я знову почав активно писати пісні і робив це скрізь, постійно перебуваючи у творчому процесі. Зараз я в Києві та можу занурюватися у світ музики в студії, коли є можливість. Адже ми продовжуємо волонтерити та допомагати нашим захисникам, – підсумавав композитор.

Артем Пивоваров на зйомках відео "Ой на Горі". Фото: менеджмент артиста

Нещодавно, 28 червня, Артему Пивоварову виповнився 31 рік. Особливих святкувань співак не влаштовував. Він просто провів цей день у колі близьких, дякуючи Всесвіту і людям, що поруч, за можливість проживати ці моменти.

Бажання загадав, та впевнений, воно у нас зараз одне на всіх. Тож нехай це бажання здійсниться якнайшвидше, – поділився з "Сьогодні" Пивоваров.

Раніше ми розповідали, що MamaRika презентувала чорно-біле відео на нову пісню.