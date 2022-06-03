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Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєвий дует на вірші Шевченка (відео)

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 13:35
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Композицію натхненну віршем видатного поета Тараса Шевченка "Думи мої, думи мої" артисти презентують у 100 день війни, 100 день, сповнений болем, сумом та надією на нашу перемогу
Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва виконали пісню на вірші Тараса Шевченка
Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва виконали пісню на вірші Тараса Шевченка / Фото: прес-служба

Неочікуванний музичний дует склався у Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова. Нещодавно музикант записав пронизливий трек зі Златою Огнєвіч, а цього разу у рамках свого проєкту "Твої пісні, мої ноти" заспівав разом із Дорофєєвою.

Разом із піснею виконавці представили кліп у чорно-білих кольорах, де звучать два сучасних голоси України, об'єднані творчістю, музикою та надією на світле майбутнє.

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На чуттєву музичну композицію надихнули рядки видатного українського митця Тараса Шевченка. Рядки,пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу.

У ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" Надя Дорофєєва розповіла, як була створена ця пронизлива композиція. Через войну в Україні музикантам довелося працювати на відстані.

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Ідею дуету Артем запропонував мені приблизно пів року тому. Тижні зо два до початку війни ми зустрілися та вирішили, якою цю пісню зробимо. А потім почалася війна… Ми не встигли приступити до роботи, але врешті-решт записали цей дует: Тьома, знаходячись в Україні, я – на португальській студії під час благодійних гастролей в Європі. Було складно творити разом на відстані, але ми успішно впоралися, – розказала співачка.

А ось Артем Пивоваров зізнався, що відчуває після написання нової пісні та чому зараз його проєкт з віршами українських поетів набув особливого значення.

Наше життя зараз сповнене випробувань. Ми постійно перебуваємо в оточенні власних думок, з якими буває нелегко. Та ми маємо усвідомлювати, що потрібні своїй країні за будь-яких обставин. Україна – наша Берегиня, що любить та приймає нас, своїх дітей, з усіма складнощами та внутрішніми переживаннями. І ми так само завжди линемо до неньки, бо вона живе всередині нас, – поділився виконавець з читачами сайту "Сьогодні".

Також зараз українці переглядають новий кліп фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука хіта "Обійми", знятий на руїнах у Харкові.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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