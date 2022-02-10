Автомобіль Сергія Бабкіна потрапив у серйозну ДТП: дружина артиста розповіла про те, що сталося

Автомобіль Бабкіних потрапив у ДТП

В ДТП потрапла не лише Міс Україна Всесвіт Анна Неплях, а й автомобіль музиканта Сергія Бабкіна. Аварія сталася у Харкові, а за кермом знаходився особистий водій артиста.

Про те, що сталося, Бабкін написав на своїй сторінці в Instagram.

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Наша сім'я має водія Саша, він з нами вже багато років, возить мене, моїх дітей. Вчора ввечері він привіз мене додому після студії та повертався до себе додому. Стояв на світлофорі. Ззаду до нього врізається Хонда. Сашину Тойоту забрало на інший кінець вулиці. У Хонді сидів НЕ Твереза водій, ви це можете побачити наприкінці відео, – розповів музикант.

У відео є ненормативна лексика.

За словами артиста, на місце події одразу ж прибули співробітники поліції та швидка допомога. Водія Бабкіна одразу ж забрали до лікарні із травмою голови.

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Поки чекали слідчу групу, швидка забрала Сашка до лікарні зашивати голову. Натомість, на місці ДТП, Сашко залишив свого друга. Незабаром друг зателефонував і каже: "Сань, у мене таке відчуття, що міняють п'яного водія на тверезого!" – поділився у публікації Бабкін.

Після повернення на місце ДТП, водієві Бабкіна дали підписати документ, у якому не було вказано ім'я винуватця аварії.

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Про те, як зараз справи з пошуком злочинця і як почувається водій авто ми запитали у дружини музиканта Сніжани Бабкіної .

Актриса заявила, що їм вдалося встановити дані винуватця ДТП, але поки що його пошуки продовжуються. Водій Бабкіних вже прийшов у норму, а ось автомобіль сім'ї доведеться замінити.

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Водій у нормі, але голова зашита, а око поки що не розплющується. Наша машина вже не підлягає ремонту, – сказала Сніжана.

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Нагадаємо, що попереду Сергія Бабкіна чекає участь у телешоу "Ігри талантів" , де він позмагається з Лілією Ребрик