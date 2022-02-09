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Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила у ДТП: розбила Мерседес майже за 2 мільйони гривень

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 16:33
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Анна Неплях вже вдруге потрапила до ДТП на своєму новенькому автомобілі. На щастя, Міс Україна Всесвіт не постраждав, а іномарка залишилася без частини бампера
Анна Неплях розбила своє дороге авто
Анна Неплях розбила своє дороге авто / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, яка нещодавно змусила понервувати шанувальників у спокусливому образі , цього разу дійсно злякала своїх передплатників

У своєму Instagram-акаунті модель розповіла, що потрапила у невелику ДТП та розбила свій червоний Mersedes.

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Це якийсь жах. Я навіть не знаю як це описати. Я просто розверталася, просто заїхала на в'їзд та зірвала бампер, – розповіла шанувальникам Неплях.

Скріншот – instagram.com/neplyah

Деталі Анна розповіла поки що чекала евакуатор, щоб довезти машину до СТО. Неплях вирішила, що наступний її автомобіль буде високим і пожартувала, що її майбутньому молодому чоловікові доведеться бути готовим до таких курйозів.

Скріншот – instagram.com/neplyah

Також Міс Україна Всесвіт зізнався, що досить легко переносить подібні ситуації та завжди дивиться на них із позитивного боку.

Сиджу, усміхаюся, адже коли б я ще покаталася на такій великій машині евакуатора, – пожартувала модель Instastories.

Скріншот – instagram.com/neplyah

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Міс Україна Всесвіт потрапляє у невелику ДТП на своєму червоному "мерседесі". Декількома місяцями раніше у неї вже був неприємний інцидент на дорозі – Неплях не розрахувала гальмівний шлях і вдарила автомобіль, що стояв попереду.

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Марія Коробова
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