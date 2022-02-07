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Лілія Ребрик та Сергій Бабкін змагатимуться, у кого сильніша інтуїція у шоу Ігри талантів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 14:09
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Вже з 26 лютого вся країна спостерігатиме за неймовірними талантами людей та перевірятиме своє "шосте чуття" разом із гравцями нового грандіозного шоу "Ігри талантів" на телеканалі "Україна"
Лілія Ребрик та Сергій Бабкін розповіли, чи довіряють своїй інтуїції
Лілія Ребрик та Сергій Бабкін розповіли, чи довіряють своїй інтуїції / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/babkin_official

У кожному з 12 випусків зійдуться двоє простих українців, які прийшли на проєкт для здійснення своїх заповітних бажань. А допомагати їм у цьому будуть українські знаменитості . Так, в одному з епізодів своєю логікою та інтуїцією мірятимуться телезірка Лілія Ребрик та музикант Сергій Бабкін.

Понад сотню вражаючих талантів та вмінь на межі людських можливостей продемонструють учасники нового масштабного шоу "Ігри талантів" телеканалу "Україна". Але спочатку гравцям і всім телеглядачам потрібно буде вгадати, які саме оригінальні здібності вони можуть мати.

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Хтось включає холодний розрахунок і довіряє лише фактам, а хтось як ведуча програми "Ранок з Україною" та актриса Лілія Ребрик завжди прислухається до свого внутрішнього голосу.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: пресслужба

Особливо до першого враження, бо потім вмикається розум: "А раптом?" І це "а раптом" зазвичай заважає, – каже Лілія Ребрик за лаштунками нового шоу "Ігри талантів". – Тому я переконана, що завжди потрібно довіряти своїй першій думці. Не знаю, наскільки мені вдасться вгадувати таланти всіх учасників, але думаю, що людей, які досконало володіють своїм тілом – танцівників, художніх гімнасток, можливо, акробатів – зможу розпізнати. Їх можна виділити за статурою, якимось жестам. Потрібно бути дуже уважним, бо підказки можуть бути скрізь.

Суперник Лілії, музикант Сергій Бабкін, також швидше довірятиме своєму "шостому чуття", ніж логіці. А ще називає себе абсолютно неазартною людиною, хоча на пропозицію взяти участь у такому шоу погодився із задоволенням.

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Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / Фото: прес-служба

Скільки пам'ятаю себе, ні карти, ні інші азартні ігри мене не цікавили. Але тут треба включати інтуїцію. До того ж це командна гра – трохи шоу, трохи театру та безліч загадок. Мені дуже подобається! Чесно кажучи, на мій погляд, логіка рідко допомагає, тому прислухатимуся до свого внутрішнього голосу, – розповів Сергій Бабкін.

А хто ще з українських знаменитостей візьме участь у грандіозному проєкті "Ігри талантів" та яку тактику вони оберуть для шоу – стане відомо зовсім скоро!

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Розважальний проєкт по формату Game Of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Нагадаємо, на шоу прийдуть Тіна Кароль та Юлія Саніна.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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