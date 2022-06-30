Автора хіта I Believe I Can Fly засудили на 30 років. Шокуючі подробиці

R. Kelly, за кращих обставин, зможе вийти на волю у 85 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний співак R. Kelly, автор відомого I Believe I Can Fly, переплюнув навіть оскароносного актора Кевіна Спейсі у секс-скандалі. У це важко повірити, але артиста визнали винним у викраденні людей, сексуальній експлуатації жінок та секс-зв'язку з неповнолітніми!

Як повідомляє TMZ, судовий процес тривав у Нью-Йорку приблизно місяць. В результаті реперу дали 30 років позбавлення волі. Його засудили аж за дев'ятьма обвинуваченнями. Також суд оштрафував співака на 100 тис. доларів. Сам R. Kelly перебуває під вартою з літа 2019 року.

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R Kelly на слуханні в будівлі кримінального суду Лейтон 17 вересня 2019 року у Чикаго / Фото: Getty Images

R. Kelly мав сильних адвокатів. Однак правоохоронцям вдалося знайти свідків, які підтвердили, що репер скоював ці злочини. Також вони зізнались, що менеджери співака, охоронці та помічники допомагали йому знаходити жертв.

Адвокатка артиста Дженніфер Бонжан вимагала для підопічного не більше 10 років. Як аргументувала юристка, Келлі і сам був жертвою сексуального насильства в дитинстві. За її словами, ця травма нібито спровокувала розвиток гіперсексуальності співака, яку йому не вдавалося контролювати. Про це пише ВВС.

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Левова частка злочинів була скоєна ним десятиліття тому. Це наочно демонструє, що мій підзахисний не становить небезпеки для суспільства. Як підтверджують лікарі Діц і Сорентіно, підзахисний не є педофілом чи сексуальним садистом, – заявляла Бонжан під час суду.

Повідомляють, що попереду на співака чекає ще декілька судів, у тому числі пов'язаних з виробництвом дитячої порнографії. Нагадаємо, у 2002 році в Мережі з'явилося відео, на якому R. Kelly мочиться на обличчя 14-річній дівчинці. А одна з коханок артиста заявляла, що у Келлі вдома є "секс-темниця" з неповнолітніми.

Цікаво, що сам R. Kelly не хоче викривати себе. Як зазначають його адвокати, він має намір подати апеляцію.

У що вляпався співак?

Звинувачення у сексуальному насильстві висувалися реперу починаючи з 1997 року. Проте щоразу він виходив сухим з води, плативши дівчатам за їхнє мовчання. Проте через роки одна з жертв, наплювавши на домовленості та щомісячні виплати, заговорила. Вона розповіла, що артист тримав під замком без можливості контакту із зовнішнім світом близько шести дівчат.

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Також, за словами жінки, репер вирішував, коли їм їсти, що вдягати і навіть коли ходити в душ і туалет. За кожною провиною було фізичне покарання.

Відомо, що з жертвами жила жінка, яка навчала їх, як поводитися з артистом... у ліжку! Вони мали називати співака-збоченця "татком", а він кликав їх "звірятками". Просто божевілля!

Крім того, R. Kelly ще у 2021 році визнали винним у рекеті і восьми випадках порушення закону, який забороняє перевезення людей між штатами з метою проституції.

Коротко про R. Kelly

Справжнє ім'я – Роберт Келлі. Артист отримав популярність у 1990-х роках як співак та автор пісень у стилі R'n'B. Співак є володарем трьох премій "Греммі".

Він автор популярного хіта I Believe I Can Fly з фільму "Космічний джем".

За даними Billboard, артист є найуспішнішим сольним співаком 90-х за кількістю синглів, що потрапили до ТОП-40 кращих композицій США.

Зазначимо, що 28 вересня 2021 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Келлі винним у сексуальних домаганнях до жінок і дітей, які тривали понад два десятиліття! 29 червня 2022 року суд засудив музиканта до 30 років ув'язнення.