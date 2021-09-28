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Співака R Kelly судять за торгівлю людьми: тримав під замком і ґвалтував

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 10:52
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Американського виконавця R Kelly визнано винним у справі про сексуальну експлуатацію. Вирок музикантові винесуть 4 травня 2022 року, йому загрожує довічне ув'язнення
Репера R Kelly визнали винним у торгівлі людьми - йому загрожує довічне ув'язнення
Репера R Kelly визнали винним у торгівлі людьми - йому загрожує довічне ув'язнення / Фото: Getty Images

Судовий процес у справі R Kelly (Роберта Сильвестра Келлі) почався в США ще в серпні. Проти нього виступили 45 свідків, звинувативши зірку в сексуальному і фізичному насильстві.

Жертви Келлі розповіли, що він тримав їх під замком, шантажував і ґвалтував, про це знали його охоронці і водії. Деякі постраждалі на момент скоєння злочинів були неповнолітніми.

Присяжні визнали R. Kelly винним за всіма пунктами звинувачення, – повідомляє прокуратура Східного округу Нью-Йорку.

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R Kelly на слуханні в будівлі кримінального суду Лейтон 17 вересня 2019 року в Чикаго / Фото: Getty Images

Присяжні в Нью-Йорку одноголосно визнали R Kelly винним по дев'яти пунктам звинувачення, зокрема сексуальне насильство над дитиною і вимагання.

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Музикант свою провину не визнає, а його адвокати мають намір оскаржити рішення присяжних. У суді Нью-Йорка вирок Келлі винесуть 4 травня 2022 року. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

З 2019 року R Kelly знаходиться у в'язниці – тоді його заарештували в Чикаго, за звинуваченням у сексуальних злочинах.

Хто такий R Kelly

Роберт Келлі здобув популярність в 90-х як співак і автор пісень. Його найпопулярніший і найвпізнаваніший хіт – "I Believe I Can Fly" вийшов у 1995 році.

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У співака є три статуетки "Греммі" і десятки нагород як кращому R&B/Hip-Hop виконавцю.

У 2002 році в Мережі з'явилося відео, на якому R Kelly мочиться на обличчя 14-річній дівчинці. Суд звинуватив його у виготовленні дитячої порнографії, але після визнав невинним.

Після цього одна з коханок артиста заявила, що у Келлі будинку є "секс-темниця" з неповнолітніми.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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