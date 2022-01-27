BARLEBEN замінив LAUD у Нацвідборі: чи вважає артист це справедливим і як готується до виступу

BARLEBEN спробує свої сили в Нацвідборі / Фото: https://www.instagram.com/barlebensoul/

Цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення" не обійшовся без скандалів, хоча, звісно, в українській традиції чомусь це відбувається майже щороку. Так, нагадаємо, виконавця LAUD виключили з вісімки фіналістів Нацвідбору на "Євробачення"- 2022 через те, заявлена ним для участі пісня — Head Under Water — була оприлюднена в 2018 році, а це проти правил. Йому на заміну прийшов музикант Barleben із піснею Hear My Words.

BARLEBEN / Фото: https://www.instagram.com/barlebensoul/

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Ми зв'язалися з музикантом та поставили йому кілька питань з приводу майбутнього фіналу Нацвідбору на "Євробачення".

Опишіть ваші емоції після того, як дізналися, що ви зайняли місце LAUD у фіналі Нацвідбору?

Коли нам зателефонували щодо участі у фіналі, то не повідомили, кого саме дискваліфікували і яка причина. Ми отримали запрошення у фінал, саме тому першою реакцією, звісно ж, була радість. Бо це шанс для нас донести свій меседж і місію.

Що думаєте про дискваліфікацію LAUD? Чи справедливо з ним вчинили?

Залишаю ситуацію поза межею своїх коментарів. Насправді в першій версії фіналістів ми командою підтримували LAUD. Він та його команда – 100% професіонали своєї справи.

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Чи не відчуваєте дискомфорт чи хвилювання з приводу того, що саме в такий спосіб потрапили у фінал?

Я був у резерві, про наявність резерву наголошував Олексій Гончаренко під час пресконференції та оголошення фіналістів, і тепер я у фіналі. Ми командою в фокусі підготовки виступу, скоро відбудеться прем'єра нашої конкурсної пісні.

Чи були ви засмучені, коли дізналися, що спочатку не потрапили до вісімки фіналістів?

Це досвід і частина шляху артиста. Я був задоволений бути серед такої кількості талановитих артистів та пісень в лонг-листі, це вже перемога.

Артист спробує свої сили на Нацвідборі / Фото: https://www.instagram.com/barlebensoul/

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Чи давно мріяли виступити на Нацвідборі? Якщо так, то чому?

Виступати на сцені "Євробачення" – це одна з мрій. Це можливість донести суть меседжу пісні, звернутись до величезної аудиторії. І Національний відбір – це один з кроків, які робить артист на велику сцену "Євробачення".

Розкажіть про конкурсну пісню, як вона створювалась.

Спочатку була написана пісня, а далі вже було прийняте рішення відправити її на Національний відбір на "Євробачення". Її має почути країна і світ, це дуже актуально в реаліях сьогодення. Пісня була написана за співавторства з талановитою композиторкою Христиною Хром’як.

З якими думками йдете до фіналу Нацвідбору?

З думками про важливі слова, що мають бути почутті. Про місію пісні: в часи страху, ненависті, агресії важливо пам’ятати про любов, наповнювати нею своє серце і не забувати як це любити себе, інших, свою справу та країну.

Коротко про BARLEBEN

Олександр – український соул-виконавець, принципово не співає російською мовою, його сингли виконані або українською, або англійською.

Справжнє ім'я артиста – Олександр Барлебен. Йому 30 років, музикант родом з Новоград-Волинського, Житомирської області.

Коли почалася війна на Донбасі, Барлебен був капітаном СБУ. Нині він – ветеран АТО.

Наприкінці 2020 року Барлебен запустив соціальний проєкт Stop the war.

Брав участь в 11 сезоні проєкту "Голос країни".

Тепер пробує свої сили на Нацвідборі на "Євробачення", аби стати представником України.

Артист принципово не співає російською / Фото: https://www.instagram.com/barlebensoul/

Ми продовжуємо слідкувати за успіхами артиста.

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