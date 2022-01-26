Еще ни один Нацотбор не обошелся без скандала: вспоминаем главные инциденты этого года

Напомним, 12 февраля 2022 года состоится финал Нацотбора, где будет назван представитель Украины на "Евровидении"-2022 в итальянском Турине. И хотя многие называют мероприятие праздником музыки, так уж сложилось, что в Украине едва ли не каждый год с Нацотбором связано много скандалов. Далее расскажем о главных инцидентах в этом году.
Скандалы на Нацотборе на "Евровидение" в 2022 году
ERIA и намек на коррупцию
Первым в череде громких скандалов на Нацотборе в этом году стало то, что певица ERIA, которая не вошла в лонг-лист участников "Нацотбора", на Facebook-странице Wiwibloggs намекнула на коррупцию в Нацотборе.
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Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",
- звучит в комментарии.
Мы связывались с артисткой, чтобы она прокомментировала ситуацию, и оказалось, что этот комментарий оставляла не она, а менеджер, у которого есть доступ к аккаунту, он же и помогает вести страницу.
Он подтвердил, что это его сообщение и это его личное мнение. Я это мнение не разделяю. О таком сообщении была не в курсе. Комментарии с его личным мнением я попросила удалить. Это противоречит моему видению отбора.
Сейчас ERIA продолжает продвигать свою песню MAVKA, с которой она хотела представлять Украину на "Евровидении".
Дисквалификация LAUD и замена ему – Barleben
На этой неделе Национальный вещатель сообщил одисквалификации участника LAUD. Причина – то, что его песня Head Under Water была выпущена в 2018 году, а это нарушает правила.
Так как LAUD был дисквалифицирован, вместе него место в восьмерке займет Barleben с песней Hear My Words.
Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате
В финале Нацотбора поклонники конкурса будут наблюдать борьбу двух лидеров (судя по комментариям в Сети). Масла в огонь добавляет тот факт, что Алина Паш обвинила своих конкурентов в копировании ее музыки. Так, она заявила, что в последнем опубликованном видео в аккаунте Kalush использован мотив из ее песни Bosorkanya.
И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто противно от того, что кто-то называет себя творцом, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто накануне так нагло использует…
Конечно же, ситуация вызвала резонанс. Люди в Сети разделились в своих мнениях.
Ввиду того, какой резонанс вызвала ситуация, уже была реакция от группы Kalush. Саунд, к которому была претензия, будет изменен.
Katya Chilly оскорбилась из-за того, что ее песня не прошла ни в лонг-лист Нацотбора, ни в финал
Известная украинская исполнительница Katya Chilly в Сети пожаловалась на то, что не прошла первый отборочный этап, а все из-за того, что она написала гениальную песню, которая могла победить на "Евровидении".
В этом году мы тоже подавали заявку на Евровидение-2022 и создали гениальную песню, которая бы определенно могла привезти победу. Возможно, именно поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур.... Потому что это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он бы был именно таким. Все коллеги знают, что я скромная, но также я оцениваю реально наши возможности,
– заявила Katya Chilly.
Также она упрекнула организаторов в том, что в лонг-листе были артисты, у которых даже не было песни. По словам певицы, ее просто не воспринимают на ТВ. А единственный, кто поддерживал ее творчество – это музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта, но в этом году на ситуацию он повлиять не смог.
Когда финал Нацотбора на "Евровидение"?
Напомним, финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 года состоится 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета. В этом году за организацию отвечает UA: Суспільне вместе с компанией Friends Production. В финале мы увидим выступления 8 участников. Победителя будут выбирать жюри и зрители.
Мы с нетерпением ждем финала Нацотбора на "Евровидение".
Также смотрите, в каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022.