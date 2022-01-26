Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

У Элтона COVID-19

Скандал с Егоровой

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Еще ни один Нацотбор не обошелся без скандала: вспоминаем главные инциденты этого года

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 19:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ни дня без скандала на Нацотборе на "Евровидение". Ввиду того, что очередной инцидент вызвал резонанс в Сети, делимся деталями по теме
Нацотбор в этот раз ознаменовался сразу несколькими скандалами
Нацотбор в этот раз ознаменовался сразу несколькими скандалами / Фото: открытые источники

Напомним, 12 февраля 2022 года состоится финал Нацотбора, где будет назван представитель Украины на "Евровидении"-2022 в итальянском Турине. И хотя многие называют мероприятие праздником музыки, так уж сложилось, что в Украине едва ли не каждый год с Нацотбором связано много скандалов. Далее расскажем о главных инцидентах в этом году.

Скандалы на Нацотборе на "Евровидение" в 2022 году

ERIA и намек на коррупцию

Реклама

Первым в череде громких скандалов на Нацотборе в этом году стало то, что певица ERIA, которая не вошла в лонг-лист участников "Нацотбора", на Facebook-странице Wiwibloggs намекнула на коррупцию в Нацотборе.

от имени певицы ERIA появился такой комментарий / скриншот

Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",

- звучит в комментарии.

Мы связывались с артисткой, чтобы она прокомментировала ситуацию, и оказалось, что этот комментарий оставляла не она, а менеджер, у которого есть доступ к аккаунту, он же и помогает вести страницу.

Реклама

В ситуации, которая произошла, как оказалось, замешаны другие люди
В ситуации, которая произошла, как оказалось, замешаны другие люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Он подтвердил, что это его сообщение и это его личное мнение. Я это мнение не разделяю. О таком сообщении была не в курсе. Комментарии с его личным мнением я попросила удалить. Это противоречит моему видению отбора.

Сейчас ERIA продолжает продвигать свою песню MAVKA, с которой она хотела представлять Украину на "Евровидении".

Дисквалификация LAUD и замена ему – Barleben

Реклама

На этой неделе Национальный вещатель сообщил одисквалификации участника LAUD. Причина – то, что его песня Head Under Water была выпущена в 2018 году, а это нарушает правила.

LAUD был дисквалифицирован
LAUD был дисквалифицирован / Фото: Facebook

Так как LAUD был дисквалифицирован, вместе него место в восьмерке займет Barleben с песней Hear My Words.

Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате

В финале Нацотбора поклонники конкурса будут наблюдать борьбу двух лидеров (судя по комментариям в Сети). Масла в огонь добавляет тот факт, что Алина Паш обвинила своих конкурентов в копировании ее музыки. Так, она заявила, что в последнем опубликованном видео в аккаунте Kalush использован мотив из ее песни Bosorkanya.

И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто противно от того, что кто-то называет себя творцом, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто накануне так нагло использует…

Конечно же, ситуация вызвала резонанс. Люди в Сети разделились в своих мнениях.

Ввиду того, какой резонанс вызвала ситуация, уже была реакция от группы Kalush. Саунд, к которому была претензия, будет изменен.

скриншот из Инстаграм eurovision.ua

Katya Chilly оскорбилась из-за того, что ее песня не прошла ни в лонг-лист Нацотбора, ни в финал

Известная украинская исполнительница Katya Chilly в Сети пожаловалась на то, что не прошла первый отборочный этап, а все из-за того, что она написала гениальную песню, которая могла победить на "Евровидении".

Katya Chilly
Katya Chilly / Фото: Facebook-страница Katya Chilly

В этом году мы тоже подавали заявку на Евровидение-2022 и создали гениальную песню, которая бы определенно могла привезти победу. Возможно, именно поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур.... Потому что это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он бы был именно таким. Все коллеги знают, что я скромная, но также я оцениваю реально наши возможности,

– заявила Katya Chilly.

Также она упрекнула организаторов в том, что в лонг-листе были артисты, у которых даже не было песни. По словам певицы, ее просто не воспринимают на ТВ. А единственный, кто поддерживал ее творчество – это музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта, но в этом году на ситуацию он повлиять не смог.

Когда финал Нацотбора на "Евровидение"?

Напомним, финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 года состоится 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета. В этом году за организацию отвечает UA: Суспільне вместе с компанией Friends Production. В финале мы увидим выступления 8 участников. Победителя будут выбирать жюри и зрители.

Мы с нетерпением ждем финала Нацотбора на "Евровидение".

Также смотрите, в каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять