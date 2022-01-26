Еще ни один Нацотбор не обошелся без скандала: вспоминаем главные инциденты этого года

Ни дня без скандала на Нацотборе на "Евровидение". Ввиду того, что очередной инцидент вызвал резонанс в Сети, делимся деталями по теме

Нацотбор в этот раз ознаменовался сразу несколькими скандалами / Фото: открытые источники

Напомним, 12 февраля 2022 года состоится финал Нацотбора, где будет назван представитель Украины на "Евровидении"-2022 в итальянском Турине. И хотя многие называют мероприятие праздником музыки, так уж сложилось, что в Украине едва ли не каждый год с Нацотбором связано много скандалов. Далее расскажем о главных инцидентах в этом году.

Скандалы на Нацотборе на "Евровидение" в 2022 году

ERIA и намек на коррупцию

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Первым в череде громких скандалов на Нацотборе в этом году стало то, что певица ERIA, которая не вошла в лонг-лист участников "Нацотбора", на Facebook-странице Wiwibloggs намекнула на коррупцию в Нацотборе.

от имени певицы ERIA появился такой комментарий / скриншот

Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",

- звучит в комментарии.

Мы связывались с артисткой, чтобы она прокомментировала ситуацию, и оказалось, что этот комментарий оставляла не она, а менеджер, у которого есть доступ к аккаунту, он же и помогает вести страницу.

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В ситуации, которая произошла, как оказалось, замешаны другие люди / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Он подтвердил, что это его сообщение и это его личное мнение. Я это мнение не разделяю. О таком сообщении была не в курсе. Комментарии с его личным мнением я попросила удалить. Это противоречит моему видению отбора.

Сейчас ERIA продолжает продвигать свою песню MAVKA, с которой она хотела представлять Украину на "Евровидении".

Дисквалификация LAUD и замена ему – Barleben

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На этой неделе Национальный вещатель сообщил одисквалификации участника LAUD. Причина – то, что его песня Head Under Water была выпущена в 2018 году, а это нарушает правила.

LAUD был дисквалифицирован / Фото: Facebook

Так как LAUD был дисквалифицирован, вместе него место в восьмерке займет Barleben с песней Hear My Words.

Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате

В финале Нацотбора поклонники конкурса будут наблюдать борьбу двух лидеров (судя по комментариям в Сети). Масла в огонь добавляет тот факт, что Алина Паш обвинила своих конкурентов в копировании ее музыки. Так, она заявила, что в последнем опубликованном видео в аккаунте Kalush использован мотив из ее песни Bosorkanya.

И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто противно от того, что кто-то называет себя творцом, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто накануне так нагло использует…

Конечно же, ситуация вызвала резонанс. Люди в Сети разделились в своих мнениях.

Ввиду того, какой резонанс вызвала ситуация, уже была реакция от группы Kalush. Саунд, к которому была претензия, будет изменен.

скриншот из Инстаграм eurovision.ua

Katya Chilly оскорбилась из-за того, что ее песня не прошла ни в лонг-лист Нацотбора, ни в финал

Известная украинская исполнительница Katya Chilly в Сети пожаловалась на то, что не прошла первый отборочный этап, а все из-за того, что она написала гениальную песню, которая могла победить на "Евровидении".

Katya Chilly / Фото: Facebook-страница Katya Chilly

В этом году мы тоже подавали заявку на Евровидение-2022 и создали гениальную песню, которая бы определенно могла привезти победу. Возможно, именно поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур.... Потому что это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он бы был именно таким. Все коллеги знают, что я скромная, но также я оцениваю реально наши возможности,

– заявила Katya Chilly.

Также она упрекнула организаторов в том, что в лонг-листе были артисты, у которых даже не было песни. По словам певицы, ее просто не воспринимают на ТВ. А единственный, кто поддерживал ее творчество – это музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта, но в этом году на ситуацию он повлиять не смог.

Когда финал Нацотбора на "Евровидение"?

Напомним, финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 года состоится 12 февраля в концертном зале Национального авиационного университета. В этом году за организацию отвечает UA: Суспільне вместе с компанией Friends Production. В финале мы увидим выступления 8 участников. Победителя будут выбирать жюри и зрители.

Мы с нетерпением ждем финала Нацотбора на "Евровидение".

Также смотрите, в каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022.