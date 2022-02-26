Барських відповів Баскову на підтримку вторгнення в Україну: твій золотий язик Росії вміє добре лизати

/ Фото: скріншот

Українські зірки по можливості намагаються вести соцмережі та доносити правду про те, що відбувається в Україні, своїм російським підписникам. Проте, деякі російські зірки активно підтримують напад Росії на Україну. Потап уже відповів Миколі Баскову, Макс Барських теж не залишився байдужим.

Співак написав коментар під постом російського співака про те, що "Росія не починає воїн".

Реклама

Скріншот: Instagram

Придворний блазень! Більше нічого не скажеш! Твій золотий язик Росії вміє добре лизати, – написав Макс Барських.

У себе на сторінці в Instagram український співак опублікував пост та показав підписникам із Росії кадри війни в Україні.

Пекло занадто довго чекає Путіна! І всіх інших учасників!

У коментарях росіяни почали писати, що розчарувалися у Барських. Співак не змовчав.

Реклама

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, поки російські зірки пишуть проплачені пости та підтримують вторгнення в Росії в Україну, західні артисти не мовчать. Мадонна попросила підтримати Україну, режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування".