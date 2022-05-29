Білоруські опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania з побажаннями перемоги Україні

Музиканти з Білорусі записали нову версію пісні Stefania / Фото: Колаж: Сьогодні
Пісня Stefania українського гурту Kalush Orchestrа зараз звучить у всьому світі! Сингл не лише приніс Україні перемогу на "Євробаченні-2022", але й став символом незламності нашого народу, який мужньо дає відсіч російським загарбникам.
Білоруські музиканти вирішили створити кавер своєю рідною мовою на відомий хіт Kalush Orchestrа. У своїй версії синглу виконавці побажали Україні перемоги над окупантами та зізнались, що вболівали за нас на пісенному конкурсі.
Також музиканти записали кліп, у якому з'явились у народних білоруських костюмах. Зйомки відбулись у Польщі, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.
Водоносова виконала приспів, у якому використала патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". А Зуй – зачитав реп. Їм також допомагала дівчинка, граючи на скрипці.
Украіне слава, слава Украіне!
Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.
Перамога – гэта толькі вера і справа.
А героям слава, а героям слава! – йдеться у приспіві.
Відеоролик з'явився на польському телеканалі Belsat TV. Таке виконання Stefania швидко розлетілось Мережею. Українці вже подякували білоруським музикантам за їхню підтримку не лише на "Євробаченнв", а й у війні проти путінської РФ:
- Дякуюємо вам. Гарно і приємно звучить ваша мова та ще й на таку пісню. Жыве Беларусь! Слава Україні!
- Слава Україні, Жыве Беларусь.
- Велике дякую!
Коротко про Катерину Водоносову
Як відомо, дівчина була автором програми "Жива культура" на телеканалі "Білорусь 3". Також вона виступала лідером гурту Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. У 2020 році Катерина підтримала протести – за це її звільнили з каналу. У 2021-му вона разом зі сім'єю покинула Білорусь через загрозу кримінальної справи. Вони переїхали у Київ, звідки за допомогою Білоруської ради культури перебралися до Вільнюса. Зараз Катерина веде сатиричне шоу "Хай ТАК TV" на "Белсаті".
Зовсім нещодавно Катерина повідомила в Instagram, що у неї діагностували рак. Зараз співачка розпочинає боротьбу з хворобою.
Нагадаємо, раніше представниця Литви на "Євробаченні-2022" Моніка Лю переспівала хіт Kalush Orchestra.
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