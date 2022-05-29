Білоруські опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania з побажаннями перемоги Україні

Музиканти з Білорусі записали нову версію пісні Stefania / Фото: Колаж: Сьогодні

Пісня Stefania українського гурту Kalush Orchestrа зараз звучить у всьому світі! Сингл не лише приніс Україні перемогу на "Євробаченні-2022", але й став символом незламності нашого народу, який мужньо дає відсіч російським загарбникам.

Білоруські музиканти вирішили створити кавер своєю рідною мовою на відомий хіт Kalush Orchestrа. У своїй версії синглу виконавці побажали Україні перемоги над окупантами та зізнались, що вболівали за нас на пісенному конкурсі.

Реклама

Також музиканти записали кліп, у якому з'явились у народних білоруських костюмах. Зйомки відбулись у Польщі, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.

Водоносова виконала приспів, у якому використала патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". А Зуй – зачитав реп. Їм також допомагала дівчинка, граючи на скрипці.

Реклама

Украіне слава, слава Украіне!

Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.

Перамога – гэта толькі вера і справа.

А героям слава, а героям слава! – йдеться у приспіві.

Відеоролик з'явився на польському телеканалі Belsat TV. Таке виконання Stefania швидко розлетілось Мережею. Українці вже подякували білоруським музикантам за їхню підтримку не лише на "Євробаченнв", а й у війні проти путінської РФ:

Дякуюємо вам. Гарно і приємно звучить ваша мова та ще й на таку пісню. Жыве Беларусь! Слава Україні!

Скріншот Ютуб

Слава Україні, Жыве Беларусь.

Скріншот Телеграм

Велике дякую!

Скріншот Ютуб

Коротко про Катерину Водоносову

Як відомо, дівчина була автором програми "Жива культура" на телеканалі "Білорусь 3". Також вона виступала лідером гурту Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. У 2020 році Катерина підтримала протести – за це її звільнили з каналу. У 2021-му вона разом зі сім'єю покинула Білорусь через загрозу кримінальної справи. Вони переїхали у Київ, звідки за допомогою Білоруської ради культури перебралися до Вільнюса. Зараз Катерина веде сатиричне шоу "Хай ТАК TV" на "Белсаті".

Зовсім нещодавно Катерина повідомила в Instagram, що у неї діагностували рак. Зараз співачка розпочинає боротьбу з хворобою.

Реклама

Нагадаємо, раніше представниця Литви на "Євробаченні-2022" Моніка Лю переспівала хіт Kalush Orchestra.

Днями Jerry Heil презентувала потужну пісню про війну, від якої країться серце.