Послушайте! Представительница Литвы на Евровидении-2022 перепела хит Kalush Orchestra

Представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Monika Liu (Моника Лю) представила новую версию нашумевшего хита Kalush Orchestra

Моника Лю представила свою версию хита Stefania

Песня Kalush Orchestra "Stefania" покорила всю Европу и стала символом силы украинского народа. На песенном конкурсе "Евровидение-2022" хит украинских музыкантов пели и финская группа The Rаsmus, и победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак.

А вот представительница Литвы Monika Liu (Моника Лю) вместе со своими коллегами создала свою версию уже легендарного хита.

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В начале видео артистка сказала:

Все баллы от Вильнюса идут Украине! Мы с вами до конца! Слава Украине!

Также часть видео Моника презентовала на своей странице в Instagram. Там она выразила свою поддержку и солидарность украинскому народу вместе со своими коллегами.

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Город Вильнюс вместе со мной и моим самым любимым рэпером DAIVA и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили свою версию песни "Stefania". Рэп-часть песни была воссоздана, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине, – представила песню Моника Лю.

Напомним, что Моника Лю одна из тех артистов, кто активно поддержал Украину во время песенного конкурса. Финалистка "Евровидения-2022" из Литвы все время держала в руках сине-желтый флаг и выкрикнула "Слава Украине!" на пресс-конференции.