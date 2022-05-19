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Послушайте! Представительница Литвы на Евровидении-2022 перепела хит Kalush Orchestra

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 12:24
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Представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Monika Liu (Моника Лю) представила новую версию нашумевшего хита Kalush Orchestra
Моника Лю представила свою версию хита Stefania
Моника Лю представила свою версию хита Stefania

Песня Kalush Orchestra "Stefania" покорила всю Европу и стала символом силы украинского народа. На песенном конкурсе "Евровидение-2022" хит украинских музыкантов пели и финская группа The Rаsmus, и победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак.

А вот представительница Литвы Monika Liu (Моника Лю) вместе со своими коллегами создала свою версию уже легендарного хита.

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В начале видео артистка сказала:

Все баллы от Вильнюса идут Украине! Мы с вами до конца! Слава Украине!

Также часть видео Моника презентовала на своей странице в Instagram. Там она выразила свою поддержку и солидарность украинскому народу вместе со своими коллегами.

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Город Вильнюс вместе со мной и моим самым любимым рэпером DAIVA и музыкантами Литовского национального театра оперы и балета представили свою версию песни "Stefania". Рэп-часть песни была воссоздана, чтобы выразить солидарность с братьями и сестрами в Украине, – представила песню Моника Лю.

Напомним, что Моника Лю одна из тех артистов, кто активно поддержал Украину во время песенного конкурса. Финалистка "Евровидения-2022" из Литвы все время держала в руках сине-желтый флаг и выкрикнула "Слава Украине!" на пресс-конференции.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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