Бен Стіллер подивився в очі Зеленському та промовив: "Ви мій герой"! Подробиці зіркового візиту

Президент України, Володимир Зеленський, зустрівся з американським актором, послом доброї волі ООН, Беном Стіллером

"Упіймати Стіллера" – під таким гаслом пройшов понеділок, 20 червня, для київських шанувальників американського коміка. За день до цього кінокоханця Дженніфер Еністон бачили у Львові. А вже менш ніж за добу Бен Стіллер відвідав Макарів та Ірпінь у Київській області. Справжній фурор ж спричинили прогулянка актора Хрещатиком, відвідування ЦУМу та фотографування з українцями.



Зіркове волонтерство не пройшло повз й Офісу Президента. Володимир Зеленський запросив Бена Стіллера на зустріч та особисто подякував голлівудську знаменитість за співпрацю.

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Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч, – написав Президент України, Володимир Зеленський, у своєму Instagram

А ось Бен Стіллер зізнався Президенту України, що той для нього… справжній герой. Чим змусив усміхнутися всіх присутніх. Також, голлівудський актор поділився враженнями після побаченого в Київській області.



Одна справа бачити ці руйнування по телевізору. Але на свої очі – то зовсім інше, – промовив на зустрічі з Президентом України Бен Стіллер.



В свою чергу Володимир Зеленський pfзначив, що такі зіркові візити дуже важливі для України. Бо неприпустимо дати світові забути і в новинах, і в особистому спілкуванні про війну. Ці слова Президента України Бену Стіллеру припали до душі.

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Скріншот: Instagram/zelenskiy_official

Нагадаємо, нещодавно Андрій Єрмак подякував американському акторові Роберту де Ніро за підтримку України та позицію щодо війни, яку розв’язала проти нашої держави РФ.