Вагітна вчетверте? У Мережу злили фото Сєдокової при надії

У Мережі обговорюють вагітність Ані Сєдокової / Фото: instagram.com/annasedokova

Зараз пара відпочиває у Майамі, куди напередодні вирушив і Філіп Кіркоров з дітьми. Одна з шанувальниць Сєдокової опублікувала в Instastories кадри, на яких видно Аню, її коханого Яніса та сина Гектора.

Перед цим в одній зі сторіс Ані публіка побачила "вагітний" живіт зірки і це дало старт чуткам про те, що артистка при надії.

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Фото, через яке усі думають, що Сєдокова вагітна / instagram.com/annasedokova

Ось як зараз виглядає Аня Сєдокова на нових кадрах. Через погану якість не дуже помітно її живіт, так що чекаємо на коментар від самої зірки – чи справді у неї буде ще одна дитина.

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Анна Седокова в Майамі з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/ina_asipenka

Про романи Сєдокової

Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися 6 вересня 2020 року, святкували весілля в Барвісі. Про роман пари стало відомо у 2019 році. Заради співачки баскетболіст збірної Латвії залишив сім'ю.

Сєдокова ж раніше була одружена з ексфутболістом київського "Динамо" та збірної Білорусі Валентином Белькевичем, від якого народила доньку. Ексучасниця "ВІА Гри" також має дочку від другого шлюбу з Максимом Чернявським і сина від бізнесмена Артема Комарова.

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Раніше Анна Сєдокова розповіла про неблагополучне дитинство після того, як її назвали "повією-мажоркою".