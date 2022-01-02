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Філіпа Кіркорова застали за поцілунком із відомим ведучим (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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2 січня, 14:15
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Російський співак став учасником новорічного випуску "Вечірнього Урганту" і перетворився на дерев'яного хлопчика...
Філіп Кіркоров поцілувався з Іваном Ургантом - відео
Філіп Кіркоров поцілувався з Іваном Ургантом - відео / Фото: YouTube

Ми вже розповідали, що Світлана Лобода заспівала свій хіт італійською, дуже сильно при цьому змінивши зовнішність. Разом із Лободою у новорічному шоу "CIAO, 2021!" знявся і Філіп Кіркоров.

Поп-король російської естради зіграв роль Піноккіо, якого з дерев'яної іграшки на живу людину перетворив поцілунок Івана Урганта.

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"Новорічна ніч, а мені чогось не вистачає. Мені не вистачає новорічного дива" , – сказав ведучий і поділився історією про те, що в дитинстві у нього була дерев'яна лялька, і хлопчик мріяв, щоб ця лялька ожила. Йому порадили оживити Піноккіо поцілунком.

Дивіться, як це було:

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Після святкування нового року Філіп Кіркоров разом із дітьми вирушив у відпустку. Зіркова сім'я відлетіла до Майамі, де співак кілька років тому купив віллу за більше ніж 4,5 мільйони доларів.

Кіркоров з дітьми відлетів до Майамі / Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

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Володіння Бедросовича не обмежуються будинком у Флориді, він також має нерухомість у Москві, Підмосков'ї, Греції та Болгарії.

Раніше 10-річна дочка Кіркорова Алла-Вікторія обурила Мережу витівкою на зйомках новорічного шоу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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