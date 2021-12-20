Анна Сєдокова розповіла про неблагополучне дитинство після того, як її назвали "п**ією-мажоркою"

Зараз артистка може дозволити собі розкішно жити та ні в чому собі не відмовляти. Однак хейтери дорікають зірці, що це все завдяки багатим батькам або ж залицяльникам

Ганна Сєдокова відповіла на хейт щодо свого розкішного життя. / Фото: instagram.com/annasedokova

Ганна Сєдокова, яка поділилась планами на майбутнє зі своїм коханим, у день свого 39-річчя вирішила запустити платформу для дівчат, з метою навчити самостійно заробляти і не залежати від чоловіків.

Втім, не всі оцінили таку ідею співачки. Ба більше, деякі фоловери написали у коментарях, що вона "п**ія-мажорка".

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Ймовірно, такий коментар обурив Сєдокову, тож вона вирішила розповісти щиру історію про своє неблагополучне минуле та свій шлях до такого "лакшері" життя.

Зірка написала в Instastories, що все, що має, "вона заробила виключно своїми мізками".

Фото: instagram/annasedokova

Я з 15 років працюю, купую собі машини, квартири, подорожую, живу у різних країнах. Тому що знання та важка праця – це відмінне комбо, – заявила артистка.

За словами Сєдокової, вона з семи років у музичній сфері. Також знаменитість зазначила, що її виховувала мама-одиночка.

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"Мажорка" з семи років співала у хорі та навчалася у музичній школі. На заняття добиралась 46-м автобусом. Мама одиначка із двома дітьми виховувала нас як могла, – додала Аня.

Фото: instagram/annasedokova

Окрім того, співачка пригада, як одного разу не поїхала на концерт із хором за кордон, "бо мама не змогла заплатити 50 доларів за поїздку".

Зазначимо, що днями Ганна Сєдокова відзначила день народження. Вона разом із чоловіком Янісом Тіммою, який залишився без роботи, вирушили в Монте-Карло. За словами співачки, вона обрали це місце для святкування, щоб отримати цього особливого дня нові та незабутні враження.

Фото: instagram/annasedokova

До речі, нещодавно артистка згадала про свої роки у популярному тріо "ВІА Гра". Як натякнула зірка, у колективі було чимало "бруду".

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Також раніше Аня пригадувала про колишні стосунки та невдалі шлюби. Ганна зізнавалсь, що насправді ніколи не любила і тільки з Янісом здобула бажане щастя.