Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Міс світу 2021

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Російський глянець, якому MARUV дала інтерв'ю, розсекретив, де зараз співачка

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Днями у Росії вийшло інтерв'ю MARUV, у якому вона розповіла про вагітність
Співачку MARUV розкритикували за інтерв'ю російському глянцю
Співачку MARUV розкритикували за інтерв'ю російському глянцю / Фото: HELLO.RU

Катя Осадча за інтерв'ю MARUV російському виданню Hello запропонувала співачці відмовитись від українського громадянства і послала за російським військовим кораблем. Сама MARUV не поспішає коментувати свою бесіду з російськими журналістами, а ось видання вже поспішило виправдати співачку.

На сторінці видання в Instagram написано, що інтерв'ю співачка давала ще наприкінці січня, а зараз MARUV знаходиться в Україні.

Реклама

Наразі співачка перебуває із сім'єю під Києвом і коментарів не дає.

Скріншот: Instagram Назва

Варто зазначити, що останній пост в Instagram Maruv публікувала 26 лютого. Співачка закликала зберігати здоровий глузд і чинити за совістю.

Російські військовослужбовці замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки, – написала співачка

Нагадаємо, також про війну в Україні вважають за краще мовчати Ані Лорак і Регіна Тодоренко .

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама

шоу-бізнесMARUV
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Старший солдат Пархомук Віталій. Під час контрнаступу на війська загарбників в районі міста Макарів (Київська область) завдав значної шкоди ворогові і загинув, прикриваючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти