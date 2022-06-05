Вагітна Регіна Тодоренко оселилась на Балі: "Я можу здатись божевільною"

Регіна Тодоренко пояснила, чому поїхала на острів Балі / Фото: t.me/todorenkoregina

В травні "голубка миру" Регіна Тодоренко тишком-нишком поїхали з Москви. Згодом виявилось, що вона вирушила на Балі, де відволікається від проблем та проводить терапію з тваринами. Очевидно, телеведуча поки не планує повертатись в країну-агресорку. Ба більше, є висока ймовірність, що її пологи пройдуть саме на осторові.

В Instagram Тодоренко опублікувала нові фото з острова, де вона позує разом зі своїм сином (напевно, фотографував їх Влад Топалов). Регіна написала, що її сім'я зараз в очікуванні появи нової людини на світ.

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Регіна Тодоренко з сином Михайлом / Фото: t.me/todorenkoregina

Дуже хочемо зустрітися з дитям. Робимо з чоловіком все можливе, щоб наше перше побачення пройшло м'яко та спокійно. Напевно, у кожного на Землі є своє місце сили. Для мене це острів Балі, де я відчуваю себе умиротвореною і цілісною, – пояснила телеведуча.

Регіна Тодоренко зауважила, що зараз найголовніша для неї задача – зберегти та виростити життя всередині себе. Тому кожен день вона намагається починати з подяк, медитації, плавання та йоги.

Окрім того, Регіна поділилась, де вона хотіла б народжувати на Балі:

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Напевно, для когось я можу здатися одразу божевільною, але коли я побачила ванну в номері (готелю, – Ред.), то захотілося там народити. Можливо, це гормональний сплеск, а може, я просто почала чути своє тіло, – додала телеведуча.

Зазначимо, що за ці місяці війни, Регіна Тодоренко так і не наважилась висловити свою громадянську позицію. Вона лише повторювала про "примирення народів" та про те, як їй важко. Згодом зірка неочікувано презентувала пісню, у якій "попрощалася" зі своїми батьками.

Багато зірок українського шоубізу засудили уродженку Одеси за мовчання. Однак її ексколега Світлана Тарабарова не стала критикувати телеведучу.