Вагітна Регіна Тодоренко раптово виїхала з Росії без сім'ї: "Поставила на паузу все, що лякає"

Телеведуча, яка родом з Одеси, продовжує закривати очі на війну в Україні, розв'язану РФ та їздити на...курорти

Регіна Тодоренко на останніх місяцях вагітності залишила Москву / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial, instagram.com/reginatodorenko

Так-так Регіна Тодоренко поїхала на відпочинок на Балі. За ці місяці кровопролитної війни, телеведуча так і не наважилась висловити свою громадянську позицію. Вона лише позиціонувала себе "голубкою миру" та повторювала про "примирення народів". А згодом зірка наважилась записати пісню, у якій "попрощалася" зі своїми батьками.

У Instastories Тодоренко, як ні в чому не бувало, ділиться з підписниками подробицями свого релаксу. Замість того, щоб закликати до припинення війни та відкретись нарешті від життя та кар'єри в країні-агресорці, вона розповідає, як відволікається від проблем та проводить терапію з тваринами.

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Скріншот Instagram

Ймовірно, Регіна полетіла на острів без чоловіка Влада Топалова та сина. Адже на фото зірка з'являється без сім'ї.

Тодоренко зізналась, що на курорті вона знаходить час, аби розібратися з думками в голові. Можливо, телеведуча таки переосмислить своє замовчування війни в Україні.

Скріншот Instagram

За час подорожі розумієш, що зйомки за кордоном – не тільки робота, а й можливість втекти, усамітнитися, змінити обстановку, поставити на паузу все, що лякає. Дати собі час і слухати свої думки, – написала Регіна.

Зазначимо, що 31-річна Тодоренко перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона натякнула, що, ймовірно, народжуватиме другу дитину на Балі. Як зазначила телеведуча, це чудове місце для появи малюка на світ.

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Скріншот Instagram

Нагадаємо, що рідні та деякі друзі Тодоренко з початку війни перебували в Одесі, про що вона сама розповідала у своєму Instagram. Але телеведуча так і не наважилась засудити путіністів за напада на свою Батьківщину.

Багато зірок українського шоубізу засудили україну за мовчання. Зокрема, Олексій Дурнєв прокоментував ситуацію з Регіною.

Водночас Віра Брежнєва виїхала з РФ і зараз допомагає волонтерам у Польщі та відмовляється виступати для росіян.